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O ex-atacante Romario voltou a pedir a demissão do técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, depois que o italiano respondeu às suas críticas recentes. Nas redes sociais, nesta segunda-feira, o campeão da Copa do Mundo de 1994 pediu diretamente ao presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Samir Xaud, que demita o treinador.

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Ex-atacante intensifica troca pública de críticas

Romario publicou uma nova série de críticas nas redes sociais, questionando a contribuição de Ancelotti para a seleção brasileira, poucas horas depois de o experiente treinador responder a ele durante a entrevista coletiva de segunda-feira . O ex-atacante afirmou que sua história de conquistas com a camisa amarela lhe dá o direito de criticar a equipe, em vez de buscar popularidade. Insatisfeito com o trabalho do italiano até agora, voltou a dizer que o presidente da federação precisa trocar o técnico.

Técnico italiano rebate crítico

A troca de críticas começou após a derrota do Brasil para o Japão , que levou Romario a afirmar que "ninguém aguenta mais" o técnico e a pedir sua demissão imediata.

Ao falar com jornalistas na segunda-feira, antes do próximo jogo de sua equipe, Ancelotti elevou o tom ao comentar as primeiras declarações: "Todos têm liberdade de expressão. Vocês [jornalistas], que trabalham com isso, sabem muito bem que, em um país democrático, existe liberdade de expressão e qualquer um pode dar sua opinião. Romario dá a opinião dele como todo mundo. É direito dele opinar. Quanto a mim, acho que ele pode dizer mentiras, verdades ou bobagens. A verdade é que Romario fala muito, e esse é um direito dele."

Campeão do mundo exige renúncia

Sem recuar após as declarações do treinador na entrevista coletiva, Romario escreveu nas redes sociais: "Quero dizer o seguinte ao Ancelotti: eu realmente falo muito porque, quando o assunto é a seleção, tenho estatura, peso e autoridade para falar.

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"Você, Ancelotti, ainda tem meu respeito pelo que conquistou nos clubes que treinou. Amanhã enfrentamos Singapura, que sofreu dois gols do Paraguai. Com todo o respeito ao Paraguai, que, aliás, terminou as Eliminatórias com o mesmo número de pontos que nós, não podemos continuar nesse nível."

Próximas partidas SIN Amistosos 05:00 BRA

Ao reiterar o pedido para que o italiano deixe o cargo, acrescentou: "Você não acrescentou nada de novo ao nosso futebol. Vou repetir: peça demissão! Encontraremos outro técnico que fará um trabalho melhor que o seu. E estou dizendo isso na sua cara, sem mandar recados por outras pessoas, inclusive ao presidente da CBF: já passou da hora de demitir você."

Amistoso contra Singapura põe à prova a confiança abalada

Ancelotti agora comanda sua equipe no amistoso de terça-feira, fora de casa, contra Singapura , sabendo que outra atuação pouco convincente só aumentará os questionamentos sobre sua permanência. Após a dolorosa derrota para o Japão, os pentacampeões mundiais precisam de uma vitória expressiva sobre os anfitriões para recuperar um pouco da tranquilidade antes do fim do ano. Um resultado que não seja uma vitória dominante contra um adversário derrotado recentemente pelo Paraguai aumentará ainda mais a pressão para que Xaud tome uma atitude.