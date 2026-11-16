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Christian Guinin
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"Já passamos vergonha demais!" Carlo Ancelotti é pressionado a pedir demissão da seleção brasileira

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Uma lenda do futebol brasileiro exige com veemência que Carlo Ancelotti peça demissão.

Após a derrota no amistoso contra o Japão (2 a 3), no fim de semana, o campeão mundial de 1994 fez duras críticas ao renomado técnico italiano em seu perfil no Instagram. Romario dirigiu-se primeiro ao presidente da federação, Samir Xaud.

"Você é jovem, brasileiro, e acredito que queira o melhor para o nosso futebol. Está na hora de provar que tem coragem suficiente para tomar uma decisão. Presidente, mande Ancelotti para casa", escreveu Romario.

Em seguida, Romario dirigiu-se diretamente a Ancelotti: "Já passamos vergonha demais e não podemos correr o risco de desperdiçar outra Copa do Mundo. Ancelotti, chega! Arrume suas coisas e vá embora daqui!"

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Ancelotti, de 67 anos, deveria voltar à Europa, "aos clubes nos quais você construiu seu nome. O Brasil não pode mais se dar ao luxo de pagar para ver você", continuou Romario, indignado.

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De fato, os resultados da Seleção sob o comando do renomado técnico italiano são modestos. Em 21 jogos com Ancelotti, o Brasil somou 12 vitórias, quatro empates e cinco derrotas. A equipe conquistou, em média, 1,9 ponto por partida.

Para os sul-americanos, a última Copa do Mundo foi especialmente decepcionante: considerado um dos favoritos, o Brasil foi eliminado já nas oitavas de final, após uma derrota por 1 a 2 para a Noruega.

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O Brasil, cinco vezes campeão mundial, espera por outro título na principal competição de seleções desde a Copa do Mundo de 2002. Ancelotti ainda tem contrato com a Seleção até o fim de julho de 2030. Se não houver uma rescisão antecipada, portanto, ele também estará à beira do campo comandando os sul-americanos na próxima Copa do Mundo.