Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

O tratamento dado pelos dirigentes do Bayern de Munique a Jamal Musiala segue repercutindo. Agora, o ex-jogador da Bundesliga Maik Franz fez duras críticas. Stefan Effenberg concordou com ele, e até Rio Ferdinand se mostrou surpreso.

O ex-zagueiro, que passou por Eintracht Frankfurt e Hertha BSC, entre outros clubes, classificou a discussão sobre Musiala iniciada pelos dirigentes do Bayern como "vergonhosa" no programa "Doppelpass", da Sport1. Para Franz, a forma como o caso vem sendo tratado "já parece bullying".

O debate sobre Musiala começou com declarações do cartola do Bayern Uli Hoeneß no programa "Sonntags-Stammtisch", da BR. Depois, o presidente do conselho executivo, Jan-Christian Dreesen, falou ao Abendzeitung e o membro do conselho Karl-Heinz Rummenigge adotou um tom ainda mais duro na noite de sexta-feira, à Sky, após o empate por 1 a 1 com o 1. FC Köln . "Se ele não voltar a ser o velho Jamal, teremos de conversar com a família, com o jogador e, sobretudo, com a agência, porque esses valores, com todo o respeito, deixam de ser justificáveis", disse. No sábado, até o sindicato de jogadores FIFPRO condenou o ataque frontal em uma carta pública com palavras duras.

Musiala renovou seu contrato em fevereiro de 2025 até 2030 e, com isso, passou a figurar entre os jogadores mais bem pagos do clube de Munique. O jogador da seleção alemã receberia, supostamente, 25 milhões de euros por ano. Pouco depois, sofreu uma lesão gravíssima no Mundial de Clubes, que o afastou por meses, antes de desmaiar em dois amistosos durante a preparação para a temporada atual. Em seguida, anunciou que havia sido diagnosticado com uma disfunção neurológica acompanhada de crises de ausência, uma forma de crise epiléptica .

Publicidade Publicidade

A suspeita de que os representantes de Musiala talvez já soubessem da doença antes da renovação foi veementemente rejeitada pelo presidente Herbert Hainer no sábado . O Süddeutsche Zeitung , por outro lado, afirma ter apurado que os agentes de Musiala e o clube chegaram a um acordo verbal no verão para ajustar o contrato do jogador caso ele não conseguisse voltar a apresentar o desempenho de antes .

Tópicos relacionados

Futebol Grátis SportyNet ✅ A emissora exibe três partidas por rodada do campeonato, sendo duas delas transmitidas de forma totalmente gratuita e uma exclusiva no pay-TV (SportyNet+). ✅ As partidas gratuitas podem ser acompanhadas diretamente pelo canal oficial no YouTube, sem exigir assinaturas, cadastro de cartões ou vínculos com operadoras. ✅ A transmissão via internet oferece uma linguagem focada no público jovem, com leitura de chat ao vivo e fácil acesso em qualquer dispositivo móvel. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

"Mia san Money": Maik Franz faz comparação delicada com Deisler

Para Franz, é inadmissível que se discuta uma redução salarial diante de tudo o que Musiala já passou. "Então não estamos mais falando de Mia san Mia, mas de Mia san Money", disse. Mais tarde, acrescentou: "Ainda estamos falando de um ser humano. São três das pessoas mais poderosas do futebol alemão, e elas o expõem publicamente e o colocam sob análise. (...) Há 20 anos, tivemos o caso de Sebastian Deisler."

Deisler já foi considerado um talento de uma geração na Alemanha, mas encerrou a carreira em janeiro de 2007, aos 27 anos, por causa de uma depressão decorrente de graves lesões no joelho e da enorme pressão do futebol profissional.

Publicidade

O ex-capitão do Bayern Stefan Effenberg, também convidado do "Doppelpass", concordou com Franz: "A regra básica é que um jogador lesionado precisa ser amparado e protegido publicamente. Essas declarações do Bayern foram catastróficas. Você coloca muita coisa em dúvida. Todos nós desejamos de coração que ele volte a estar 100%. Então por que criticá-lo publicamente agora? Fechem a porta e conversem com o jogador e o agente. Mas não em público." Criticar um jogador publicamente não ajuda "ninguém", afirmou. "Fazer isso dessa forma é inacreditavelmente ruim."

O que mais surpreende Effenberg é Hoeneß não sair em defesa do jogador. "Por isso, isso me intriga ainda mais", disse o ex-meio-campista do clube de Munique. "Antes, o Bayern renovava os contratos de jogadores gravemente lesionados para dar um sinal. É exatamente o contrário do que o Bayern está fazendo com Musiala."

Getty Images

Publicidade

Tratamento dado a Musiala também pode prejudicar o futuro do clube?

Além disso, a forma como o caso vem sendo tratado pode ter consequências. "A rigor, eles teriam de dizer: Harry Kane está lesionado ( ruptura do ligamento da sindesmose, afastado por meses ; nota da redação), acabamos de renovar o contrato dele, aliás, por um valor alto. Se ele não voltar a estar 100%, teremos de conversar sobre o salário. A rigor, é isso que eles teriam de fazer."

Franz fez a mesma avaliação e chegou a prever problemas em futuras negociações contratuais . "Você tem em Michael Olise talvez o próximo melhor jogador do mundo no seu elenco. Ele também deve renovar e receber um salário alto. Mas fica aquela ideia na cabeça: 'Se eu ficar doente ou me lesionar e não render, serei jogado aos leões publicamente'", disse. E ressaltou: "Nossa, acho que eles deram um tiro no próprio pé com isso."

Publicidade

Para Effenberg, é necessária até uma desculpa pública "da cúpula". Durante a assembleia geral anual de sábado, Hainer e Dreesen, na ausência de Rummenigge e Hoeneß, pareceram mais empenhados em reduzir a repercussão do assunto que dominava as discussões.

"Todos nós sempre nos preocupamos com o jogador. E Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge e Jan-Christian Dreesen também deixaram isso claro", explicou Hainer. Nunca se tratou de "pressionar Jamal", ressaltou Dreesen: "Todos nós queremos que Jamal volte a ser o velho Jamal. Ele precisa de tempo para voltar. Temos de dar esse tempo a ele."

Publicidade

Tratamento dado a Musiala também provoca reações fora da Alemanha

Ainda assim, o assunto já repercute fortemente fora da Alemanha. O ex-jogador inglês Rio Ferdinand escreveu no X: "O Bayern de Munique deveria agir melhor do que isso... Se eles querem negociar condições mais razoáveis para o futuro do clube por causa dos problemas de saúde de Jamal, deveriam conversar com ele e sua equipe, e não com a imprensa."

O ex-zagueiro do Manchester United, que disputou 81 partidas pela seleção, disse não reconhecer mais o Bayern. "Essa situação já deve ser difícil o suficiente para Jamal enfrentar, sem que a imprensa e os representantes do clube falem sobre ela publicamente. O Bayern está entre os clubes que, vistos de longe, sempre demonstraram uma classe e um padrão admirados pela maioria. Infelizmente, nesta situação, isso não parece em nada o Bayern de Munique."

Publicidade

Já a direção esportiva dá apoio total a Musiala. "Acreditamos firmemente que ele pode voltar a apresentar seu desempenho. Nós, do departamento esportivo, temos outra convicção", disse o diretor esportivo Max Eberl após o jogo contra o Köln, ao ser questionado sobre as palavras duras de Rummenigge. O técnico Vincent Kompany ressaltou que Musiala é um "jogador especial" e que acredita nele. O belga afirmou que não quer "entrar nessa discussão; não faço isso há dois anos e meio. É perfeitamente aceitável que haja entre nós muitas pessoas que fizeram muito pelo clube e têm suas opiniões", disse.

Getty Images