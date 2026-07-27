Roma - Andrea Pirlo, lenda do meio-campo italiano, quebrou o silêncio face à polémica em torno da sua candidatura para treinar a seleção italiana, garantindo que "soube na noite passada que já não era candidato a assumir a função", na sequência da crise gerada pela sua colaboração profissional com a casa de apostas russa "Fonbet", que originou uma situação embaraçosa e forçou a Federação Italiana a reconsiderar a sua candidatura.

Num comunicado publicado através da sua conta oficial na plataforma "Instagram", Pirlo manifestou o seu profundo descontentamento com a transformação de um assunto técnico numa arena de debate público e acusações, sublinhando que o seu cumprimento das leis e dos contratos profissionais não reflete necessariamente posições políticas ou ideológicas.

A candidatura de Pirlo para treinar a "Azzurra" tinha suscitado uma tempestade de críticas nos meios italianos, devido ao seu trabalho como embaixador mundial de uma casa de apostas russa, o que alguns consideraram um conflito com os valores nacionais, chegando a rejeição ao ponto de acenar com a adoção de medidas legais para impedir a sua nomeação.

O campeão do Mundo de 2006 declarou: "Nos últimos dias, acompanhei com enorme amargura a polémica em torno do meu nome e da possibilidade de assumir o cargo de diretor técnico da seleção italiana. Por respeito às instituições, à Federação e a todos os envolvidos, preferi manter-me em silêncio até agora, mas sinto agora o dever de esclarecer alguns aspetos essenciais."

Pirlo, que orientou a Juventus como treinador na época de 2020-2021, acrescentou: "Ao longo da minha carreira, quer como jogador quer como treinador, cumpri sempre as leis dos países em que trabalhei e os contratos que assinei legalmente. Atribuir conotações políticas a esta colaboração profissional significa imputar-me convicções que nunca expressei e que não são de todo minhas."

O jogador de 48 anos dirigiu os seus agradecimentos a Paolo Maldini e Leonardo, responsáveis pelo dossiê técnico na Federação Italiana, dizendo: "Gostaria de agradecer a Maldini e Leonardo pela estima e confiança que depositaram em mim. Tenho plena consciência da sua experiência, da sua competência e do seu amor permanente pelo futebol italiano."

No final do seu comunicado, Pirlo lamentou a transformação de uma decisão desportiva numa batalha de opinião pública, sublinhando que a sua ligação ao seu país não está sujeita a negociação ou questionamento, dizendo: "Lamento que uma decisão desportiva tenha sido rapidamente arrastada para um debate público que acabou por me atribuir significados e intenções que não me dizem respeito. O meu amor pela Itália não depende de uma posição passageira, é parte integrante da minha história e da minha identidade, e assim permanecerá para sempre."

Refira-se que a Federação Italiana de Futebol ainda não emitiu uma decisão oficial sobre o dossiê técnico da seleção nacional, num contexto de persistente polémica em torno das opções em cima da mesa para suceder ao anterior treinador.