Num desenvolvimento surpreendente, relatos da imprensa turca revelaram uma intervenção direta do presidente turco Recep Tayyip Erdogan nas negociações do Besiktas para a contratação do craque egípcio Mohamed Salah.

O jornal turco "Zaman" referiu que o negócio da transferência de Salah para o campeonato turco deixou de ser um mero dossiê desportivo nas mãos da direção do Besiktas, tendo passado a ser acompanhado de perto por figuras destacadas do Estado.

O jornal esclareceu que o presidente Erdogan interveio pessoalmente e solicitou ao presidente do Besiktas, Serdal Adali, um relatório detalhado sobre o andamento das negociações com Mohamed Salah, sublinhando que acompanha ele próprio todos os detalhes do processo proposto para a sua transferência para Istambul.

Os dirigentes do clube turco consideram que este apoio governamental indireto poderá contribuir para superar os enormes obstáculos financeiros que se colocam à concretização de um negócio desta dimensão, num contexto de ambição do Besiktas que não se limita à competição interna, estendendo-se à procura de domínio continental.

No mesmo sentido, o jornal citou o jornalista e apresentador turco Erdogan Aktas, que confirmou que o avançado egípcio chegará a Istambul na próxima quarta-feira para pôr os últimos retoques no seu contrato com o Besiktas.

Indicou ainda que, caso o negócio se concretize, tornar-se-á na maior transferência da história do campeonato turco em termos de valor de mercado e de entusiasmo dos adeptos.