Fofana desaparece do X após noite difícil contra o Forest
Fofana parece ter excluído sua conta no X após uma enxurrada de ataques de torcedores do Chelsea durante a derrota por 3 a 2 para o Nottingham Forest, na sexta-feira. Segundo o football.london, quem tenta acessar seu perfil agora encontra a mensagem: "Esta conta não existe. Tente procurar outra."
The Sun observa que ainda não está claro se o jogador de 25 anos excluiu a conta permanentemente ou apenas a desativou. Seu perfil no Instagram continua ativo. Fofana foi vaiado a cada toque na bola no City Ground, enquanto parte da torcida visitante cantava: "Vai se f***, Fofana, você não é bem-vindo aqui."
Fofana se pronuncia sobre os ataques
Em um longo comunicado publicado no Instagram após a partida, conforme relatou o Football365, Fofana escreveu: "Sei que alguns torcedores do Chelsea vão continuar me mandando mensagens de ódio, insultos e até mensagens racistas, mas, para ser sincero, já me acostumei com isso. A esta altura, isso não me surpreende mais."
"Assumo a responsabilidade pela minha atuação, mas as pessoas precisam entender que jogadores de futebol também são seres humanos", continuou. Depois, acrescentou: "As críticas fazem parte do futebol, e eu entendo isso. Mas racismo e ataques pessoais são coisas completamente diferentes. Vocês podem criticar meu futebol sem me atacar como ser humano."
Polêmica com entrevista e pênalti decisivo
A reação negativa começou após uma entrevista não autorizada ao youtuber francês Zach Nani, na qual Fofana riu do pênalti que isolou na derrota para o Liverpool pela Copa da Liga Inglesa. No comunicado, ele explicou: "Às vezes, é preciso rir dos momentos decepcionantes para tirá-los da cabeça e seguir em frente. Isso não significa que eu não me importo com o Chelsea ou que não fico frustrado quando as coisas dão errado."
A situação piorou quando ele derrubou Liam Delap, permitindo que Morgan Gibbs-White ampliasse a vantagem do Forest na cobrança do pênalti. Pouco depois, Fofana foi substituído por Levi Colwill, e o Forest venceu por 3 a 2.
Pressão aumenta antes do duelo com o Palace
Essa foi a terceira derrota consecutiva do Chelsea na Premier League, deixando o time na oitava posição e aumentando a pressão sobre o técnico Xabi Alonso. O próximo adversário é o Crystal Palace, e a atenção estará voltada para a possível manutenção de Fofana entre os titulares. Enquanto isso, o ex-jogador do clube Joe Cole já pediu que ele seja barrado.