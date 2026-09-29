Segundo o que o Express apurou, o Effzeh já se prepara para uma separação de Wagner. Isso teria sido o resultado de uma reunião do comitê. Assim, o técnico de 38 anos será destituído do cargo caso o Colônia perca seu jogo em casa após a pausa XXL para as seleções, em 11 de outubro, contra o rival local Borussia Mönchengladbach.

De acordo com a reportagem, o Colônia já tem um sucessor em vista em Horst Steffen. Já teria sido alcançado um acordo com o treinador sem clube, que trabalhou por último no SV Werder Bremen. O técnico de 57 anos já teria estado no Geißbockheim no sábado para acompanhar a equipe reserva contra o VfB Hilden (4 a 3). Em torno da visita, possivelmente também já aconteceram negociações com os responsáveis do clube, liderados pelo diretor-geral Thomas Kessler.

Wagner havia assumido interinamente o comando de Lukas Kwasniok no Colônia em março, antes de ser promovido a treinador principal. Seu retrospecto até aqui, porém, é mais do que decepcionante: em 11 jogos de Bundesliga somando as temporadas, sua equipe conquistou apenas duas vitórias. Na atual temporada, ao menos quatro pontos foram somados após quatro rodadas.

Bundesliga: quantos treinadores já foram demitidos nesta temporada?

Uma saída de Wagner significaria a segunda demissão de treinador da temporada, depois que o Gladbach se separou recentemente de Eugen Polanski. Em Colônia, seu sucessor, Alexander Blessin, fará sua estreia pelos Fohlen.

Steffen, por sua vez, havia sido demitido como técnico do Werder na temporada passada após 21 partidas e uma média de 0,9 ponto por jogo, antes de Daniel Thioune assumir. No ano anterior, Steffen por muito pouco não conseguiu o acesso como treinador do SV Elversberg. Na época, o 1. FC Heidenheim havia levado a melhor na repescagem contra o clube do interior do Sarre, que desde então está na primeira divisão.

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