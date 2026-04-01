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Ahmed Mansy

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Já começou, mas... Revelações sobre os bastidores das negociações da seleção de Gana com Renard

H. Renard
Arábia Saudita
Gana
Copa do Mundo
França
Arábia Saudita
Gana

O técnico francês é especulado como possivelmente deixando a seleção saudita antes da Copa do Mundo

Reportagens da imprensa revelaram os bastidores das negociações entre a Federação Ganesa de Futebol e o francês Hervé Renard, técnico da seleção saudita, para comandar os “Estrelas Negras” na Copa do Mundo de 2026.

O jornal francês “L'Équipe” confirmou que Renard deseja deixar o cargo de técnico da seleção saudita antes do início da Copa do Mundo de 2026, devido à sua percepção de que é difícil obter sucesso com a equipe nas circunstâncias atuais.

O jornal indicou que a Federação Ganesa de Futebol está considerando contratar o técnico francês para comandar a seleção principal, sucedendo Otto Addo, que foi demitido do cargo em março deste ano, a menos de dois meses e meio do início da Copa do Mundo.

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O jornal saudita “Al-Yaum” confirmou essas notícias, revelando que existe um interesse real da Federação Ganaense de Futebol em contar com os serviços do técnico francês na Copa do Mundo.

O jornal indicou que a Federação Gana já começou a entrar em contato com Renard, mas por meio de seu agente, a fim de conhecer sua posição em relação à liderança dos “Estrelas Negras”.

Ao mesmo tempo, a Federação Ghanesa ainda não iniciou oficialmente as negociações, aguardando a posição da Federação Saudita de Futebol, especialmente porque o contrato de Renard se estende até junho do próximo ano.

Vale lembrar que Renard iniciou sua carreira de treinador no continente africano com a seleção de Gana, mais precisamente entre 2007 e 2008, como assistente do técnico francês Claude Le Roy, antes que toda a comissão técnica fosse demitida.

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