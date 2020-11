Ivonei deu passo e foi ‘rebaixado’ no Santos antes de ser decisivo

Meia foi punido por atraso e foto em bar no melhor momento até então no profissional; depois de ir ao sub-23, voltou com gol decisivo

O meia Ivonei foi decisivo para a vitória do sobre o então líder , no último sábado, marcando o gol que abriu o placar na Vila Belmiro. O momento de êxtase, no entanto, foi precedido de um "susto" e um rebaixamento punitivo depois de o garoto descumprir determinação da comissão técnica.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Antes de bater a falta que resultou no 1 a 0, Ivonei havia sido cedido para o sub-23 do em duas partidas do Brasileiro de aspirantes. Foi expulso em um clássico contra o , no Parque São Jorge, no dia 25 de outubro, cumpriu a suspensão e anotou um gol diante do , em 5 de novembro, para depois voltar a ser opção entre os profissionais.

Mais times

O problema se deu em Goiânia, no começo de outubro, local onde o Santos enfrentaria o após uma heroica vitória por 3 a 2 sobre o Olímpia, fora de casa, pela da América. Ivonei havia entrado no e, com a lesão de Carlos Sánchez, parecia assumir um papel importante para a sequência da temporada.

O técnico Cuca, porém, havia determinado que os jogadores chegassem à concentração até as 23h do sábado que precedeu o jogo frente aos goianos. A maioria do elenco liberado para jantar retornou na hora prevista, mas o jovem se atrasou alguns minutos.

Goal 50 Revelado: Os 50 Melhores Jogadores do Mundo

O problema seria facilmente contornável se Ivonei não tivesse tirado uma foto ao lado de Soteldo em um bar. O venezuelano havia sido liberado para resolver problemas familiares e acabou multado, um dos motivos pelos quais o técnico Cuca não via com maus olhos a possibilidade de venda do atacante. Soteldo chegou bem depois do horário previsto, aliás, mas não jogaria de qualquer maneira.

Para dar o exemplo, o Peixe decidiu multar Soteldo e advertir Ivonei, que passou a não ser mais aproveitado. Ele ainda entrou nos minutos finais do clássico contra o Corinthians, mas só porque o Santos estava esfacelado por desfalques. O "gelo", que culminou com sua ida ao sub-23, agora parece ter acabado com a titularidade e o gol diante do Inter.

(Foto: Ivan Storti/Santos FC)

No Santos, Ivonei foi elogiado por reconhecer o erro e mostrar bom futebol atuando no sub-23. Questionado sobre o fato de ele ter sido expulso em um dos jogos no time de baixo, um membro da comissão técnica lembrou que ele levou o segundo amarelo por suposta simulação. "Exagerado. E ele estava jogando bem", definiu.

Aos 18 anos, o armador pinta como uma possível alternativa como titular para a partida diante da , na semana que vem, pela ida das oitavas de final da Libertadores. Já estabelecido, "educado" e ciente do seu papel, busca mostrar que pode decidir outros jogos no Peixe.