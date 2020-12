Ivana Fuso: joia do United pode ser o futuro da seleção brasileira

A jovem de 19 anos pode atuar tanto pela Alemanha quanto pelo Brasil; enquanto decide, ela quer marcar seu nome no futebol inglês

O investiu pesado para brigar na parte de cima da tabela da Superliga Feminina, torneio que o clube disputa apenas pela segunda vez.

As campeãs do mundo Tobin Heath e Christen Press têm jogado o que delas se esperava; a espanhola Ona Battle tem sido uma excelente jogadora, mesmo jogando como uma lateral invertida; a jovem inglesa Alessia Russo marca gols por diversão; Lucy Staniforth também está mostrando o que pode fazer após passar um período no banco de reservas.

Mas, em função de algumas lesões, há uma nova contratada que ainda precisa brilhar.

Ivana Fuso pode não ser um grande nome como Heath ou Press, mas para um clube que preza pelo desenvolvimento de jovens talentos, a garota de 19 anos foi uma aquisição fantástica.

"Ela tem uma habilidade diferenciada, especialmente com seus pés rápidos", disse à Goal Friederike Kromp, treinadora das categorias de base da que desenvolveu um ótimo relacionamento com Fuso desde que a conheceu, em 2017.

"Ela é muito rápida, toma boas decisões sob pressão e, no fim, para deixa claro, ela sabe como marcar gols".

Nascida no mas criada em , Fuso rapidamente chamou a atenção da Alemanha e foi prestigiada na seleção do torneio da sub-17, em 2018, quando as alemãs chegaram à final.

Não é apenas a habilidade em campo que impressiona. Perguntada sobre como Fuso se destacou mesmo tão cedo, Kromp afirmou que a ex-atacante do tem uma "personalidade única" - algo que a treinadora do United, Casey Stoney, já tinha elogiado.

"Ela tem um grande caráter, é animada e ela mostra essa personalidade todos os dias", disse Stoney em novembro.

"Não está sendo fácil para ela. Voltar aos gramados e jogar novamente colocará de volta um sorisso nela e ela poderá se sentir realmente integrada com o clube e com o time".

Essa personalidade atribuída a Fuso, que estreou como profissonal pelo apenas duas semanas depois de completar 17 anos, fez dela a capitã do time sub-19 da Alemanha. Este papel a fez crescer de forma impressionante.

"Ela tem um bom convívio com o time", explicou. "Isso é muito importante para nós treinadoras, porque, com ela você sempre se diverte, mas no fim das contas, ela é muito focada. Ela sabe quando parar e ficar séria".

Sem surpresa, o progresso de Fuso não passou batido pelo seu país natal.

"Ela me disse que estava conversando com o Brasil", Kromp revelou. "Primeiro de tudo, isso é muito bom. Estou muito feliz por ela. Martina Voss-Tecklenburg, a nossa treinadora da seleção principal, já sabe disso e ela pretende conversar com Ivana também".

"Nós aceitaremos qualquer decisão, mas é clato, ficaremos felizes se ela decidir ficar e jogar conosco no futuro".

O futuro a curto prazo de Fuso, no entanto, está centrado em readquirir a boa forma e fazer impacto em Manchester.

Depois de ficar três vezes no banco de reservas, a jovem fez sua estreia pelo clube durante um jogo contra o na Wednesday's Continental Cup.

Diante de suas lesões, levará um pouco de tempo até que ela possa brilhar na função de camisa 10 que Kromp acredita ser a melhor para ela.

"No momento, em termos físicos, é entre as três posições de ataque que eu usaria ela", explicou Stoney.

"O fato dela ser muito rápida, ela pode carregar a bola, ela pode ficar no um-contra-um e ela pode nos colocar em posições para marcar gols, eu acho que usaria bem isso no último terço do campo".

Mas Fuso pode brilhar em outras funções também e, no United, ela pode dar um passo a mais para seu desenvolvimento.

"Ela ficou muito impressionada com o estilo de liderança e como Casey fala com as garotas", Kromp afirma.

"Isso foi um dos principais motivos que ela disse: 'Eu quero tentar. Me sinto bem nesse relacionamento e eu tenho a impressão de que será bom jogar lá [no United] mesmo tão nova".

Com seu talento indiscutível e uma grande personalidade, além da habilidade de Stoney de gerenciar jovens jogadoras tão bem, torcedores e torcedoras do United tem bons motivos para ficar empolgados com o futuro.