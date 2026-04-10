Um novo vídeo colocou em evidência a polêmica decisão da partida entre Al-Ahli e Al-Fayha na Liga Saudita Roshen, e inocentou o atacante inglês Ivan Toney de qualquer acusação de mentira.

O Al-Ahli empatou com o Al-Fayha por 1 a 1, durante a partida que os opôs na quarta-feira passada, no Estádio da Cidade Esportiva de Al-Majma'ah, na 29ª rodada da Liga Roshen.

Após o término da partida, Tony e Galeno lançaram um ataque veemente contra o árbitro, afirmando que o quarto árbitro lhes disse que deveriam se concentrar apenas na Liga dos Campeões da Ásia, deixando de lado a Liga Roshen, o que foi confirmado pelo técnico alemão Matthias Jaissle.

No entanto, reportagens da imprensa confirmaram que a Comissão Principal de Árbitros não encontrou, nas gravações de áudio dos árbitros — ouvidas após a partida —, nada que incriminasse o quarto árbitro ou comprovasse que ele tivesse proferido tal frase, o que desmente as alegações da dupla e os expõe a punições.

O jornalista saudita Walid Saeed publicou um novo vídeo em sua conta oficial no site “X”, no qual revelou detalhes da conversa que ocorreu entre o quarto árbitro e o intérprete do Al-Ahli, corroborando a versão de Tony.

O vídeo mostrou o tradutor do Al-Ahli extremamente exaltado, dirigindo-se ao quarto árbitro com raiva e dizendo: “O que você disse foi gravado? Quando nos disse para nos concentrarmos apenas na Ásia, o que você disse foi gravado?”.

Yaslah também apareceu em estado de espanto após a conversa, dizendo: “Isso é loucura”.

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O especialista em arbitragem Nawaf Shukrallah havia afirmado, em declarações aos canais esportivos sauditas, que há a possibilidade de o atacante inglês ser inocentado da acusação de mentir, devido ao sistema de funcionamento dos fones de ouvido dos quais os árbitros dependem durante as partidas.

Shukrallah explicou que o quarto árbitro possui um fone de ouvido que pode ser desligado por ele quando quiser, uma vez que está sempre em contato com a equipe técnica e os jogadores, o que pode causar interferência no árbitro de campo durante a partida.

Assim, é possível que o quarto árbitro tenha desligado o fone de ouvido ao dirigir suas palavras aos jogadores do Al-Ahli, especificamente ao atacante inglês Ivan Toney, segundo o especialista em arbitragem, o que impediu que elas aparecessem nas gravações de áudio.

Vale lembrar que o empate complicou a situação do Al-Ahli na disputa pelo título da Liga Roshen, já que o time ficou 4 pontos atrás do líder Al-Nassr, que disputou uma partida a menos, e 2 pontos atrás do Al-Hilal, que ocupa a segunda posição.