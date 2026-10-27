Ivan Toney sob a lâmina da Justiça: crise ameaça o futuro do atacante do Al Ahli

O inglês Ivan Toney, atacante do Al-Ahli saudita, comparecerá perante o Tribunal da Coroa de Southwark, na Inglaterra, na próxima quinta-feira, para dar continuidade aos trâmites judiciais relacionados à acusação de agredir um homem dentro de uma boate na capital, Londres, cerca de 33 horas antes do confronto de sua equipe contra o Al-Shabab, pela 12ª rodada da liga Roshn saudita.

De acordo com a rede "BBC", Toney, de 30 anos, enfrenta uma acusação de agressão que causou lesões corporais efetivas, após supostamente ter dado uma cabeçada e um soco em Saber da Silva dentro de uma boate na Wardour Street, no bairro do Soho, no último dia 6 de dezembro.

O atacante inglês já havia comparecido perante o Tribunal de Primeira Instância de Westminster, onde se declarou inocente da acusação que lhe foi imputada.

Os trâmites judiciais determinaram o encaminhamento do caso ao Tribunal da Coroa, com base na escolha do jogador de comparecer perante um juiz e um júri, apesar da possibilidade de o caso ser julgado no Tribunal de Primeira Instância, conforme indicado pela juíza Bronne Clarke.

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O jornal britânico "Times" havia informado no início deste mês de outubro que a audiência estava marcada para quinta-feira, às 12h30, o que coloca a sessão cerca de 33 horas antes da partida entre Al-Ahli e Al-Shabab, prevista para ser realizada no estádio "SHG Arena", em Riade.

Toney foi liberado sob fiança incondicional, devendo comparecer perante o tribunal na data estabelecida para dar continuidade aos trâmites relacionados ao caso, enquanto o Al-Ahli se prepara para enfrentar o Al-Shabab em mais uma etapa das competições da liga saudita.



