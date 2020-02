Ituano x Santos: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Peixe entra em campo neste sábado (22), pela sétima rodada do Campeonato Paulista; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Na liderança do Grupo A, o visita o neste sábado (22), às 16h30 (de Brasília), pela sétima rodada do . O duelo terá transmissão ao vivo da TV Globo (para , Campinas, Ribeirão Preto, Itapetininga, Sorocaba e Brasília), além do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ituano x Santos DATA Sábado, 22 de fevereiro de 2020 LOCAL Novelli Júnior - Itu, BRA HORÁRIO 16h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



busca se manter na liderança do Grupo A do Paulista / Foto: Getty Images

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Visando consolidar ainda mais a liderança do Grupo A, o Santos entra em campo visando apenas a vitória após empatar com a Ferroviária na última rodada.

Para o confronto, o Peixe tem apenas Soteldo como a sua principal dúvida. Jean Mota pode ser o seu substituto.

Por outro lado, o Ituano é o lanterna do Grupo C, com apenas seis pontos, e busca a sua segunda vitória no Paulista.

Provável escalação do Santos: Everson; Pará, Luiz Felipe, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Carlos Sánchez; Soteldo (Jean Mota), Raniel e Eduardo Sasha

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 2 x 0 -SP Campeonato Paulista 10 de fevereiro Ferroviária 0 x 0 Santos Campeonato Paulista 16 de fevereiro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santos x Campeonato Paulista 29 de fevereiro 16h (de Brasília) Defensa y Justicia x Santos Campeonato Paulista 3 de março 19h15 (de Brasília)

ITUANO

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 0 Ituano Campeonato Paulista 9 de fevereiro Ituano 1 x 0 Campeonato Paulista 17 de fevereiro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Ituano Campeonato Paulista 28 de fevereiro 21h30 (de Brasília) Ituano x Campeonato Paulista 6 de março 21h30 (de Brasília)

​Pegorari; Pacheco, Ricardo Silva, Suéliton e Breno Lopes; Fillipe Soutto, Corrêa e Marcos Serrato; Yago, Gabriel Taliari e Minho