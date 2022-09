Ituano x Palmeiras: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Paulistão sub-20

Verdão busca mais uma vitória neste sábado (17), pelo Campeonato Paulista sub-20; veja como acompanhar na internet

Ituano e Palmeiras se enfrentam neste sábado (17), no Campo Auxiliar Dr. Novelli Junior, às 15h (de Brasília), pela quinta rodada da terceira fase do Campeonato Paulista sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da Eleven Sports, na internet.

O Palmeiras chega embalado com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos disputados. No momento, aparece na vice-liderança do Grupo 22, com nove pontos, um a menos que a líder Portuguesa.

Do outro lado, o Ituano, na terceira posição com sete pontos, vem de empate com a Portuguesa.

Escalações:

Escalação do provável PALMEIRAS: Natan; Garcia, Henri, Naves e Ian; Jota, Pedro Lima e Jhon Jhon; Allan, Kevin e Endrick.

Escalação do provável ITUANO: Jian, Madison, guilherme, Vinícius, Eder, Gabriel, Kayque, Matheus, Denzel, Cristhian e Gustavo.

Desfalques

Ituano

sem desfalques confirmados.

Palmeiras

sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: sábado, 17 de setembro de 2022

• Horário: 15h (de Brasília)

• Local: Campo Auxiliar Dr. Novelli Junior – Itu, São Paulo

