Ituano x Grêmio: onde assistir ao vivo, horário e informações da Série B 2022

Ituano e Grêmio se enfrentam nesta segunda-feira (16), no Novelli Junior, a partir das 20h (de Brasília), pela sétima rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Veja mais informações da partida!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!



QUANDO É?

JOGO Ituano x Grêmio DATA Segunda-feira, 16 de maio de 2022 LOCAL Novelli Junior - Itu, SP HORÁRIO 20h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Savio Pereira Sampaio - DF

Assistentes: Daniel Henrique da Silva e Lucas Costa - DF

Quarto árbitro: Lucas Canetto - SP

VAR: Leone Carvalho Rocha - GO

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV, na TV fechada, e o Premiere, no pay-per-view, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo desta segunda-feira (16), em Itu.

MAIS INFORMAÇÕES

Buscando a recuperação após a derrota para o Cruzeiro por 1 a 0 na última rodada, o Grêmio só pensa nos três pontos para voltar ao G-4. Até o momento, soma 10 pontos, com três vitórias, um empate e duas derrotas.

Mais artigos abaixo

Do outro lado, o Ituano, com apenas oito pontos (duas vitórias, dois empates e duas derrotas), também vem de derrota. Na última rodada, perdeu para o Novorizontino por 2 a 1.

"O Grêmio vai jogar do mesmo jeito que tem jogado. Não acredito que o Roger (Machado, técnico) vá mudar muito. Pode, sim, mudar uma ou duas peças, mas não acredito que vá mudar a forma de jogar. O Grêmio é um clube de Série A e de Libertadores e que momentaneamente está na Série B. O Ituano vai enfrentar um dos grandes clubes do mundo. Por isso estou chamando a presença do nosso torcedor", afirmou Mazola Júnior.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

ITUANO

JOGO CAMPEONATO DATA Ituano 1 x 0 Bahia Série B 30 de abril de 2022 Novorizontino 2 x 1 Ituano Série B 7 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Operário x Ituano Série B 21 de maio de 2022 11h (de Brasília) Ituano x Náutico Série B 26 de maio de 2022 21h30 (de Brasília)

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 2 x 0 CRB Série B 30 de abril de 2022 Cruzeiro 1 x 0 Grêmio Série B 8 de maio de 2022

Próximas partidas