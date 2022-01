Ituano x Fortaleza: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Podendo garantir a classificação ao mata-mata com uma rodada de antecedência,o Fortaleza enfrenta o Ituano nesta sexta-feira (7), às 13h15 (de Brasília), no Estádio Francisco Marques Figueira, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ituano x Fortaleza DATA Sexta-feira, 7 de janeiro de 2022 LOCAL Estádio Francisco Marques Figueira - SP HORÁRIO 13h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Juan Martínez: ‘hat-trick’ na estreia da #Copinha2022.



Natural de Cali-COL, possui 20 anos e tem como característica sua força física e boa finalização. Ele tem passagens pelas seleções Sub-15, Sub-17 e Sub-20 e tem contrato até o final de 2023 com o Leão.



Vamo que vamo, Laion! pic.twitter.com/YSx79H97ky — Fortaleza Esporte Clube (@FortalezaEC) January 5, 2022

O SporTV, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta sexta-feira, no Estádio Francisco Marques Figueira.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois de golear o Concórdia por 6 a 0 na rodada de estreia do grupo 16, com gols de Juan Martínez (3x), Affonso, Marcos Vinícius e Douglas Cunha, o Fortaleza pode garantir a classificação para a próxima fase em caso de vitória.

Do outro lado, o Ituano divide a segunda posição com o União Suzano com um ponto, após empatarem por 1 a 1 na primeira rodada.

Provável escalação do Ituano: Jian; Madison, Bryan, Guilherme; Thiago Apolinário, Kaíque, Matheus Aluísio; Gabriel de Souza, Vitor Almeida; Felipe Santos, Calebe.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Fortaleza: Hugo; Marcos Vinicius, Habraão, Patrick e Geilson; Miguel, Affonso, Ryan e Juan Martínez; Sammuel e Erick.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ITUANO

JOGO CAMPEONATO DATA Desportivo Brasil 1 x 0 Ituano Paulista sub-20 7 de outubro de 2021 União Suzano 1 x 1 Ituano Copinha 4 de janeiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Concórdia x Ituano Copinha 10 de janeiro de 2022 13h (de Brasília)

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 8 x 4 Presidente Médici Copa do Nordeste sub-20 7 de dezembro de 2021 Fortaleza 6 x 0 Concórdia Copinha 4 de janeiro de 2022

Próximas partidas