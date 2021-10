Ituano x Criciúma: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Os times entram em campo neste domingo (10), pela Série C do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na internet

O Criciúma visita o Ituano neste domingo (10), às 16h (de Brasília), no Novelli Júnior, pela 2ª rodada da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C . A partida terá transmissão ao vivo da DAZN , na internet. Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ituano x Criciúma DATA Domingo, 10 de outubro de 2021 LOCAL Estádio Novelli Júnior - Itu, SP HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Douglas Schwengber da Silva (RS)

Assistentes: Fabrício Lima Baseggio (RS) e Maíra Mastella Moreira (RS)

Quarto árbitro: Roger Goulart (RS)

ONDE VAI PASSAR?



Ituano enfrenta o Criciúma pela segunda fase da Série C / Foto: Everton Silveira/Agência Freelancer

O DAZN, na internet, é o serviço de streaming que vai transmitir o jogo deste domingo, às 16h (de Brasília). Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Na liderança do Grupo D, na segunda fase do Brasileirão Série C, o Ituano vem de vitória na estreia e já começa a sonhar ativamente com a promoção à segunda divisão.

Tal sonho pode ficar mais próximo caso consiga um bom resultado diante do Criciúma, neste domingo (10). Mas o Tigre também quer retornar à Série B.

Após demitir o treinador Paulo Baier e pegar a torcida de surpresa, o time catarinense, que empatou na primeira rodada, aposta na chegada do técnico Cláudio Tencati para dar um choque de realidade no elenco e voltar a vencer.

ATENÇÃO

Venda de ingressos somente até hoje, sábado, as 19 horas, no estádio Novelli Júnior. pic.twitter.com/qfY8tJKE6a — Ituano Futebol Clube (@ituanooficial) October 9, 2021

Provável escalação do Ituano: Pegorari, Pacheco, Bernardo, Lucas Dias e Mário Sérgio; Jiménez, Léo Duarte e Gérson Magrão; Fernandinho, João Victor e Tiago Marques.

Provável escalação do Criciúma: Gustavo; Alemão Teixeira, Rodrigo, Marcel Scalese e Helder; Arilson, Dudu Vieira, Eduardo e Fellipe Mateus; Silvinho e Henan.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ITUANO

JOGO CAMPEONATO DATA Ituano 0 x 0 Botafogo-SP Série C 25 de setembro de 2021 Botafogo-PB 0 x 1 Ituano Série C 2 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ituano x Paysandu Série C 16 de outubro de 2021 17h (de Brasília) Paysandu x Ituano Série C 23 de outubro de 2021 a definir

CRICIÚMA

JOGO CAMPEONATO DATA Figueirense 2 x 1 Criciúma Série C 25 de setembro de 2021 Criciúma 0 x 0 Paysandu Série C 3 de outubro de 2021

Próximas partidas