Ituano x Corinthians: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Paulista

Corinthians e Ituano se enfrentam neste domingo (6), no Novelli Junior, a partir das 18h30 (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo da HBO Max, do Estádio TNT Sports, e do Paulistão Play, na plataforma de streaming. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ituano x Corinthians DATA Domingo, 6 de fevereiro de 2022 LOCAL Novelli Junior - Itu, SP HORÁRIO 18h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A HBO Max, o Estádio TNT Sports, e o Paulistão Play, na plataforma de streaming, são os canais que vão transmitir o jogo deste domingo (6), no Novelli Junior.

Sexta-feira de preparação com foco no próximo jogo do Paulistão! ⚽



📸 Rodrigo Coca / Ag. Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/ukUf7tSBmi — Corinthians (@Corinthians) February 4, 2022

MAIS INFORMAÇÕES

A partida entre Ituano x Corinthians será realizada neste domingo, em Itu. A partida é válida pela quarta rodada do Paulistão 2022.

O Corinthians chega para esta partida após conhecer a sua primeira derrota na temporada. Atualmente, o Timão é líder do grupo A com quatro pontos.

Já o Ituano, com duas vitórias e um empate, soma sete pontos no grupo C.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

ITUANO

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 0 x 0 Ituano Paulistão 30 de janeiro de 2022 Ituano 2 x 1 Inter de Limeira Paulistão 3 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Água Santa x Ituano Paulistão 9 de fevereiro de 2022 15h (de Brasília) Santos x Ituano Paulistão 13 de fevereiro de 2022 16h (de Brasília)

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Santo André 0 x 1 Corinthians Paulistão 30 de janeiro de 2022 Corinthians 1 x 2 Santos Paulistão 3 de fevereiro de 2022

Próximas partidas