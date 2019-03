Ituano x Corinthians: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

Timão deve ter equipe recheada de reservas na partida de quarta-feira (20)

Já garantido nas quartas de final do , o visita o nesta quarta-feira (19) pela última rodada da primeira fase. A partida terá transmissão pelo canal Premiere. Aqui na Goal você acompanha todos os lances da partida em tempo real !

Veja informações da partida!

JOGO Ituano x Corinthians DATA Quarta-feira, 20 de março LOCAL Novelli Júnior - Itu, Brasil HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: Divulgação)

O jogo terá transmissão exclusiva pelo Premiere 1, para todo o Brasil, na TV fechada. Aqui, na Goal Brasil , você também poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real !

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ITUANO

Já classificado para às quartas de final do Campeonato Paulista, o técnico Vinicius Bergantin estuda a possibilidade de poupar os jogadores que estão pendurados para não ter desfalques na próxima fase.

Por conta da dúvida se escala a equipe 100% para buscar a liderança do grupo D, o técnio realizou alguns testes durante os treinamentos durante a semana, já que Baralhas, Jonas e Léo, que estão pendurados com dois cartões amarelos.

"A gente testou algumas opções, temos esses três jogadores pendurados, mas não temos nada definido. A gente vai procurar conversar ainda com os jogadores. Caso a gente vá com os jogadores pendurados, que eles não se segurem, que façam o jogo normal, porque ainda vale a primeira colocação no grupo", disse Vinicius.

Provável escalação:

CORINTHIANS

Também já classificado para às quartas de final do Campeonato Paulista, o técnico Carille deve mandar a campo uma equipe recheada de reservas, já visando o mata-mata do torneio.

Desfalque dos últimos três jogos por causa de uma pancada no joelho esquerdo, Gustagol treinou normalmente durante a semana, mas será preservado para voltar no fim de semana diante da Ferroviária, no jogo de ida das quartas de final do .

Além de Fagner, convocado para os amistosos da seleção brasileira, o treinador ainda decidiu poupar Manoel, Júnior Urso e Sornoza.

Provável escalação: