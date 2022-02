Ituano x Corinthians: escalação, desfalques e mais do jogo pelo Paulistão 2022?

A bola vai rolar neste domingo (6) para Ituano x Corinthians, pela quarta rodada do Campeonato Paulista, a partir das 18h30 (do horário de Brasília). É o primeiro duelo entre as equipes em 2022 após o último encontro entre os rivais, válido pelo Estadual da última temporada. Na ocasião, o Timão venceu por 2 a 0.

Vindo de derrota por 2 a 1 para o Santos, o Corinthians, com quatro pontos no grupo A, busca voltar a vencer no Paulistão para seguir na ponta da tabela, enquanto o Ituano, que soma duas vitórias e um empate, soma sete pontos no grupo C.

Confira as informações da partida a seguir!

Ainda sem técnico após a demissão de Sylvinho, o Corinthians entra em campo buscando uma boa sequência positiva antes do início da Libertadores.

Já o Ituano, que venceu o Novorizontino e Inter de Limeira, e empatou contra o São Paulo, busca manter a invencibilidade no Paulistão.



"Um clube daquele dimensão, com aqueles jogadores. É o Corinthians, uns dos maiores clubes do Brasil, hoje uns dos melhores times do Brasil. Com certeza, eles vão vir com tudo domingo. Quem já teve em uma situação dessa sabe a pressão que deve estar. Nós temos que estar muito conscientes que vai ser um jogo contra o Corinthians e, com certeza, vamos jogar contra um dos melhores times do Brasil no momento", afirmou o técnico Mazola Jr.

Possível escalação do Corinthians: Matheus Donelli (Ivan), Fagner, Gil, João Victor e Piton; Du Queiroz, Gustavo Silva (Gabriel Pereira), Giuliano (Paulinho), Renato Augusto e Róger Guedes; Mantuan.

Possível escalação do Ituano: Filipe Costa (Pegorari), Pacheco, Lucas Dias, Cleberson e Roberto; Jiménez, Igor Henrique, Gerson Magrão e Lucas Siqueira; Aylon e Rafael Elias.

O jogo entre Ituano e Corinthians será transmitido ao vivo pela HBO Max, Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming, neste domingo. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.