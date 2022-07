Ituano x Chapecoense: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece neste sábado (23), pela 20ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV e na internet

Ituano e Chapecoense entram em campo neste sábado (23), no Estádio Novelli Junior, a partir das 19h (de Brasília), pela 20ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Na parte debaixo da tabela, o Ituano vai com força máxima para se afastar do rebaixamento. O time paulista é o 16º colocado, com 20 pontos marcados, e não poderá contar com o volante Caíque, que está suspenso.

Já a Chapecoense entra em campo querendo sair do meio da tabela para se aprximar da briga pelo G4. O time catarinense está na 13ª posição, com 22 pontos.

Entre os desfalques, o time não poderá contar com nove jogadores machucados, além de Matheus Bianqui, suspenso.

Prováveis escalações

Possível escalação do ITUANO: Filipe; Kaio, Dias, Schappo, Mario, Rafael Pereira, Roa Jiménez, Lucas Siqueira; Aylon, Neto Berola e Rafael Elias.

Possível escalação da CHAPECOENSE: Saulo; Mailton, Léo, Victor Ramos, Fernando; Matheus Santos, Lima, Alisson Freitas; Chrystian, Claudinho e Perotti.

Desfalques da partida

Ituano:

Pacheco: lesionado

Caíque: suspenso (terceiro cartão amarelo)

Chapecoense:

Cesco, Betinho, Derek, Frazan, Marcelo Freitas e Pablo Oliveira: lesionados

Caio Rangel, Guilherme Guedes e Tiepo: transição

Matheus Bianqui: suspenso (terceiro cartão amarelo)

Quando é?

JOGO Ituano x Chapecoense DATA Sábado, 23 de julho de 2022 LOCAL Estádio Novelli Junior, Itu - SP HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Jefferson Ferreira (GO)

Assistentes: Leone Carvalho e Hugo Savio (GO)

Quarto árbitro: José Guilherme Almeida (SP)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro (PE)

Últimos resultados e próximos jogos

Ituano

JOGO CAMPEONATO DATA Ituano 0 x 0 Londrina Série B 16 de julho de 2022 Vasco 1 x 1 Ituano Série B 19 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO CSA x Ituano Série B 30 de julho de 2022 20h30 (de Brasília) Vila Nova x Ituano Série B 6 de agosto de 2022 19h (de Brasília)

Chapecoense

JOGO CAMPEONATO DATA Náutico 1 x 2 Chapecoense Série B 17 de julho de 2022 Chapecoense 0 x 0 Guarani Série B 20 de julho de 2022

Próximas partidas