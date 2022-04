Ituano x Bahia: escalação, desfalques e mais do jogo Série B 2022

Bahia visita o Ituano nesta sexta-feira (29), no estádio Novelli Júnior, às 21h30 (de Brasília), pela quinta rodada da Série B.

Em nono lugar, com 5 pontos, o Ituano quer mais uma vitória para dar sequência à sua largada no campeonato. Já o Bahia é o líder, com 10 pontos, e quer continuar na ponta da tabela.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Ituano pode ter alterações na equipe titular nesta sexta.

O técnico Mazola Júnior deve analisar a condição física de seus atletas após repetir a formação nas primeiras quatro rodadas.

Do outro lado, o Bahia segue sem poder contar com Rodallega e Rezende.

Assim, Guto Ferreira deve manter o time que foi a campo no fim de semana.

Possível escalação do Ituano: Pegorari; Pacheco, Léo Santos, Bernardo e Mário Sérgio (ou Roberto); Rafael Pereira, Kaio e Lucas Siqueira; João Victor, Aylon e Rafael Elias.

Possível escalação do Bahia: Danilo Fernandes; Douglas Borel [Jonathan], Ignácio, Luiz Otávio e Luiz Henrique; Emerson Santos, Patrick de Lucca e Daniel; Marco Antônio, Rildo [Raí] e Davó..

DESFALQUES

ITUANO:

Chrigor, Neto Berola e Cleberson: machucados.

BAHIA:

Rodallega, Rezende, Mugni e Warley: departamento médico.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Ituano e Bahia será transmitido ao vivo pelo SporTV, na TV fechada, nesta sexta-feira.