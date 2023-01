Ituano x Palmeiras ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (25), pela quarta rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Querendo voltar a vencer, Ituano e Palmeiras se enfrentam na noite desta quarta-feira (25), às 19h30 (de Brasília), no estádio Novelli Júnior, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view, do Paulistão Play, no streaming, e do canal da FPF no Youtube, na internet.

Com três empates até o momento, o Ituano é o lanterna do grupo C, com 3 pontos. O Rubro-Negro quer aproveitar a falta de entrosamento do rival para conquistar a sua primeira vitória na competição. Gabriel Barros, expulso na última rodada, é desfalque.

Já o Palmeiras está invicto no estadual, com uma vitória e dois empates. Preocupado com a Supercopa do Brasil, na qual irá enfrentar o Flamengo, o Verdão deve ir a campo com sua equipe considerada reserva. O Alviverde não tem baixas confirmadas.

Nos últimos cinco jogos entre as equipes, o Ituano venceu uma vez, contra quatro do Palmeiras. As equipes se enfrentaram pela última vez em março de 2022, quando o Verdão ganhou por 2 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável Ituano: Jefferson Paulino; Raí Ramos, Rafael Pereira, Frazan e Mário Sérgio; André Luiz, Lucas Siqueira e José Aldo; Saraiva, Yago e Paulo Victor.

Escalação do provável Palmeiras: Weverton (Marcelo Lomba); Mayke, Kuscevic, Luan e Vanderlan; Jailson, Atuesta e Bruno Tabata; Breno Lopes, López e Rafael Navarro.

Desfalques

Ituano

Gabriel Barros está suspenso.

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

Quando é?