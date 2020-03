Italiano sofreu nas mãos de Ronaldo: "era um m*rdinha, deixava todo mundo no chão"

Costacurta apontou o brasileiro como o jogador mais difícil que precisou marcar durante a sua carreira

Não é segredo para ninguém que Ronaldo Fenômeno foi o pesadelo de muitos zagueiros adversários. E uma das vítimas do brasileiro foi Alessandro Costacurta, ex-zagueiro do , que reelembrou os momentos de 'terror' quando tinha que enfrentar o atacante.

"Todos os defensores da minha geração, como Maldini, Nesta, Cannavaro e Ferrara, diriam que o jogador mais difícil de marcar foi Ronaldo, o brasileiro. Antes dos jogos eu dormia em paz, exceto quando tinha que enfrentá-lo. Ele era forte, mas fazia você parecer uma m*rdinha, era uma p*tinha, gostava de fazer com que os zagueiros caíssem no chão. Eu também acabei sentado no chão várias vezes... ".



Foto: Getty Images

Durante a sua carreira, Ronaldo enfrentou Costacurta em sete oportunidades, vencendo dois jogos, empatando outros quatro e perdendo apenas uma vez. Além do mais, balançou as redes três vezes.

Mais artigos abaixo

Mais times

Alessandro Costacurta é o terceiro jogador com maior número de jogos oficiais disputados com a camisa rossonera (661), atrás apenas de Paolo Maldini (832) e Franco Baresi (719). O ex-zagueiro se aposentou aos 41 anos.