Itália x República Tcheca: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Em amistoso, seleções entram em campo nesta sexta-feira (4), às 15h45; saiba como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Itália e República Tcheca se enfrentam nesta sexta-feira (4), às 15h45 (de Brasília) no estádio Renato Dall'Ara, em Bolonha, em amistoso que vale como preparação para a Euro2020 . A partida terá transmissão ao vivo na TNT , na TV fechada, no streaming Estádio TNT Sports , e no TikTok da TNT Sports.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Itália x República Tcheca DATA Sexta-feira, 4 de junho de 2021 LOCAL Estádio Renato Dall'Ara - Bolonha, ITA HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Getty Images)

A TNT, na TV fechada, o streaming do Estádio TNT Sports, e o TikTok da TNT Sports, são os canais que vão transmitir o amistoso desta sexta-feira.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

No lado italiano, que utilizou um time bem diferente do titular na goleada por 7 a 0 sobre San Marino, a expectativa é de ver o técnico Roberto Mancini colocando o que tem de melhor no último teste antes da estreia na Eurocopa. Os desfalques por lesão serão Stefano Sensi, Francesco Acerbi e Marco Verratti (dúvida).

Pelos tchecos, o principal desfalque é o meio-campista Lukas Provod (problema no joelho).

Provável escalação da Itália: Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Bonucci, Palmieri; Cristante, Locatelli, Barella; Berardi, Belotti, Insigne.

Provável escalação da República Tcheca: Vaclik; Coufal, Zima, Celustka, Boril; Soucek, Holes; Jankto, Darida, Kral; Schick

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

ITÁLIA

JOGO CAMPEONATO DATA Itália 7x0 San Marino Amistoso 28 de maio de 2021 Lituânia 0x2 Itália Eliminatórias 31 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Itália x República Tcheca Amistoso 4 de junho de 2021 15h45 (de Brasília) Itália x Turquia Eurocopa 11 de junho de 2021 16h (de Brasília)

REPÚBLICA TCHECA

JOGO CAMPEONATO DATA País de Gales 1x0 República Tcheca Eliminatórias 30 de março de 2021 República Tcheca 1x1 Bélgica Eliminatórias 27 de março de 2021

Próximas partidas