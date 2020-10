Itália x Moldávia: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Nesta quarta-feira (07), Itália e Moldávia se enfrentam em amistoso; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Entre confrontos da Liga das Nações, e Moldávia se enfrentam em amistoso internacional nesta quarta-feira (07), às 15h45 (de Brasília). O jogo terá transmissão ao vivo no pelo EI Plus, e aqui na Goal você pode acompanhar o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Itália x Moldávia DATA Quarta-feira, 07 de outubro de 2020 LOCAL Estádio Artemio Franchi - Florença, ITA HORÁRIO 15h45 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcida da Itália / Foto: Getty Images

O jogo terá transmissão ao vivo no Brasil pelo EI Plus, e aqui na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Roberto Mancini, com novidades, já convocou a seleção italiana para os duelos diante da Móldávia, por um amistoso, e de e , pela . Lorenzo Insigne, bem como outros atletas do , não foram convocados por precaução, enquanto Marco Verratti, recuperado no , está de volta.

A Azzurra tem 12 vitórias nos últimos 13 empates - a exceção sendo um empate diante da na estreia dos italianos na Nations League - e vai com tudo para continuar a boa fase diante da seleção do leste europeu.

Já a Moldávia, enquanto isso, no último lugar do Grupo C da terceira divisão da competição, busca melhorar para não ser rebaixada à quarta divisão. Para isso, tenta a zebra diante da Itália, chegando motivada para os duelos contra Grécia e Eslovênia.

Provável escalação da Itália: Donnarumma; Florenzi, Ogbonna, Acerbi e Biraghi; Jorginho e Verratti; Pellegrini, Sensi e Barella; Immobile

Provável escalação da Moldávia: Koselev; Platica, Mudrac, Posmac e Armas; Reabciuk; Rata, Carp e Ionita; Damascan e Caimacov

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

HOLANDA

JOGO CAMPEONATO DATA Itália 1 x 1 Bósnia Uefa Nations League 4 de setembro de 2020 Holanda 0 x 1 Itália Uefa Nations League 7 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Polônia x Itália Uefa Nations League 11 de outubro de 2020 15h45 (de Brasília) Itália x Holanda Uefa Nations League 14 de outubro de 2020 15h45 (de Brasília)

MOLDÁVIA

JOGO CAMPEONATO DATA Moldávia 1 x 1 Kosovo Uefa Nations League 3 de setembro de 2020 Eslovênia 1 x 0 Moldávia Uefa Nations League 6 de setembro de 2020

