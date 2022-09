Itália x Inglaterra: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Nations League

Jogo desta sexta-feira (23) é válido pela quinta rodada do Grupo 3 da Liga das Nações; veja como acompanhar na TV e na internet

Itália e Inglaterra prometem fazer um jogaço na tarde desta sexta-feira (23), às 15h45 (de Brasília), pela quinta rodada do grupo 3 da Nations League. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo no Star+, no streaming.

Fora da Copa do Mundo, a Itália aproveita a participação na Liga das Nações para iniciar a reformulação de seu elenco e nomes Davide Calabria e Nicolo Zaniolo foram deixados de fora da lista, enquanto Wilfried Gnonto e Gianluca Scamacca ganharam oportunidade.

Em terceiro lugar do grupo com 5 pontos, a Azzurra quer o triunfo em casa para seguir com chances de classificação.

Do outro lado, a Inglaterra é a lanterna da chave, com apenas 2 pontos somados. Kalvin Phillips, Kyle Walker, lesionados, e John Stones, suspenso, desfalcam o English Team, que convocou pela primeira vez Ivan Toney.

Escalações:

Escalação do provável ITÁLIA: Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Bonucci, Emerson; Barella, Tonali, Jorginho; Gnonto, Immobile, Grifo.

Escalação do provável INGLATERRA: Ramsdale; James, Tomori, Maguire; Trippier, Rice, Bellingham, Chilwell; Sterling, Kane, Foden.

Desfalques

Itália

Marco Verratti, Lorenzo Pellegrini e Matteo Politano, machucados, desfalcam a Azzurra.

Inglaterra

Kalvin Phillips, Kyle Walker, lesionados, e John Stones, suspenso, são as baixas dos ingleses.

Quando é?

• Data: sexta-feira, 23 de setembro de 2022

• Horário: 15h45 (de Brasília)

• Local: San Siro, Milão - ITA

• Arbitragem: Jesús Gil Manzan (árbitro), Diego Barbero e Ángel Nevado (assistentes), Isidro Diaz de Mera Escuderos (quarto árbitro) e Juan Martínez Munuera (AVAR)