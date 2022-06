Itália x Hungria: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do jogo da Nations League 2022

Jogo da segunda rodada da Liga das Nações acontece nesta terça-feira (7); veja como acompanhar na TV e na internet

Itália e Hungria se enfrentam na tarde desta terça-feira (7), em Cesena, às 15h45 (de Brasília), pela segunda rodada do grupo 3 da Nations League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, n TV fechada, e do Star+, na internet.

Veja mais informações da partida!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Quando é?

JOGO Itália x Hungria DATA Terça-feira, 7 de junho de 2022 LOCAL Estádio La Fiorita, Cesena - ITA HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

Informações da partida

Após estrear com empate, a Itália conta com o apoio de sua torcida para somas os primeiros 3 pontos no campeonato.

Fora da Copa, a Azzurra já deu início à sua reformulação pensando nos compromissos do futuro.

A Hungria, por sua vez, venceu na primeira rodada e quer surpreender mais um poderoso rival.

O time húngaro não tem problemas no elenco para o jogo desta terça.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Itália: Donnarumma; Florenzi, Mancini, Bastoni, Biraghi; Cristante, Tonali, Frattesi; Politano, Scamacca, Raspadori.

Hungria: Gulacsi; Lang, Orban, At. Szalai; Nego, A. Nagy, Schafer, S. Nagy; Sallai, Szoboszlai; Ad. Szalai.

Desfalques

Itália

Chiesa, Zaniolo e Immobile: lesionados.

Hungria

sem desfalques confirmados.

Últimos resultados e próximos jogos

Itália

JOGO CAMPEONATO DATA Itália 1 x 1 Alemanha Nations League 4 de junho de 2022 Itália 0 x 3 Argentina Finalíssima 1 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Inglaterra x Itália Nations League 11 de junho de 2022 15h45 (de Brasília) Alemanha x Itália Nations League 14 de junho de 2022 15h45 (de Brasília)

Hungria

JOGO CAMPEONATO DATA Hungria 1 x 0 Inglaterra Nations League 4 de junho de 2022 Irlanda 0 x 1 Hungria Amistoso 29 de maio de 2022

Próximas partidas