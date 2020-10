Itália x Holanda: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

A Azzurra volta aos gramados nesta quarta-feira (14), pela Nations League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Valendo a liderança do Grupo 1 da Nations League , e se enfrentam em um confronto de gigantes, em Bérgamo. Os times entram em campo nesta quarta-feira (14), às 15h45 (de Brasília). O jogo terá transmissão ao vivo no pelo EI Plus. Aqui na Goal, você pode acompanhar os lances da partida em tempo real .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Itália x Holanda DATA Quarta-feira, 14 de outubro de 2020 LOCAL Atleti Azzurri d'Italia - Bérgamo, ITA HORÁRIO 15h45 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcida da Itália / Foto: Getty Images

O jogo terá transmissão ao vivo no Brasil pelo EI Plus. Aqui na Goal , você também acompanha os lances da partida em tempo real !

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Em grande fase, a Itália quer voltar a vencer pela . Após empate diante da , entrará em campo contra a Holanda: quem vencer no duelo liderará o Grupo 1 no final da rodada.

Com Chiellini e Bonucci de volta, após a polêmica na partida entre x , já tendo atuado diante da Polônia, é improvável que Roberto Mancini faça novas modificações na equipe.

Já a Holanda vive o mesmo caso: está com seu time completo e não deve fazer alterações na equipe que empatou em 0 a 0 contra a , na última rodada. No banco de reservas, o recém-chegado Frank De Boer ainda espera um grande jogo para chamar de seu.

Provável escalação da Itália: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini e Biraghi; Jorginho, Locatelli e Verratti; Berardi, Immobile e El Shaarawy.

Provável escalação da Holanda: Cillessen; Hateboer, Van Dijk, Aké e Blind; De Jong, Wijnaldum e Van De Beek; Bergwjin, Depay e Babel.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ITÁLIA

JOGO CAMPEONATO DATA Itália 6 x 0 Moldávia Uefa Nations League 7 de outubro de 2020 Polônia 0 x 0 Itália Uefa Nations League 11 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Itália x Estônia Amistoso 11 de novembro de 2020 16h45 (de Brasília) Itália x Polônia Uefa Nations League 15 de novembro de 2020 16h45 (de Brasília)

HOLANDA

JOGO CAMPEONATO DATA Holanda 0 x 1 Amistoso 7 de outubro de 2020 Bósnia 0 x 0 Holanda Amistoso 11 de outubro de 2020

Próximas partidas