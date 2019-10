Itália x Grécia: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Seleções entram em campo pela sétima rodada da fase de grupos das Eliminatórias da Eurocopa; veja como acompanhar ao vivo na TV e internet

e Grécia entram em campo neste sábado (12), às 15h45 (de Brasília), em duelo válido pela sétima rodada do Grupo J das Eliminatórias da 2020. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal TNT. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Itália x Grécia DATA Sábado, 12 de outubro LOCAL Estádio Olímpico - , Itália HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O duelo terá transmissão ao vivo pelo canal TNT, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ITÁLIA

A Itália está em grande fase, invicta a dez partidas. A Azzurra é líder do grupo J, com uma campanha perfeita até então. Para se manter nesta boa fase, a seleção dirigida por Roberto Mancini deverá utilizar um 4-2-3-1, contando o retorno de Marco Verratti, voltando de suspensão, ao time titular.

No primeiro confronto entre as equipes, em junho, os italianos venceram por 3 a 0, com gols de Barella, Insigne e Bonucci.

Provável escalação da Itália: Meret; D'Ambrosio, Bonucci, Romagnoli e Spinazzola; Verratti e Jorginho; Chiesa, Bernardeschi e Insigne; Belotti

GRÉCIA

Já os gregos não estão em boa fase. Com apenas cinco pontos, a campeã da Eurocopa de 2004 está em quinto lugar em grupo que conta com seleções sem muita tradição como Armênia, e Liechtenstein.

Para tentar se reabilitar na competição, o treinador John van 't Schip irá contar com o talento do bom zagueiro Kostas Manolas para tentar parar o ataque italiano.

Provável escalação da Itália: ​​Barkas; Stafylidis, Papastathopoulos, Manolas e Torosidis; Bouchalakis, Kourmpelis, Masouras, Vrousai e Kolovos; Koulouris

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ITÁLIA

JOGO CAMPEONATO DATA Armênia 1 x 3 Itália Eliminatórias da Euro 5 de setembro Finlândia 1 x 2 Itália Eliminatórias da Euro 8 de setembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Liechtenstein x Itália Eliminatórias da Euro 15 de outubro 15h45 (de Brasília) Bósnia-Herzegovina x Itália Eliminatórias da Euro 15 de novembro 16h45 (de Brasília)

GRÉCIA

JOGO CAMPEONATO DATA Finlândia 1 x 0 Grécia Eliminatórias da Euro 5 de setembro Grécia 1 x 1 Liechtenstein Eliminatórias da Euro 8 de setembro

Próximas partidas