Itália x França pela Liga A da Liga das Nações da UEFA: tudo o que você precisa saber

Prévia de Itália x França pela Liga A da Liga das Nações da UEFA

Liga das Nações A - Rodada 5 12 de nov. de 2026 - 14:45 San Siro

Itália e França se enfrentam no San Siro, em Milão, na quinta-feira, 12 de novembro, em uma partida do Grupo 1 da Liga A da Liga das Nações da UEFA que vale muito para as duas equipes. O jogo começa às 15h45 EST e às 19h45 GMT.

França viaja à Itália para enfrentar uma equipe em evolução

A França chega como líder do grupo e em boa fase. A equipe de Zinedine Zidane está invicta nas quatro partidas que disputou até agora na Liga das Nações. As duas seleções empataram por 1 a 1 no confronto anterior, em outubro, deixando o grupo em aberto antes desta penúltima rodada.

Zidane vem construindo algo concreto desde que assumiu o comando após a Copa do Mundo. O atacante do PSG Desire Doue se tornou uma de suas principais opções criativas, e o técnico da França comparou publicamente a vontade de aprender do jovem à que ele próprio tinha quando jogava. Warren Zaire-Emery também está de volta após uma lesão, embora sua posição preferida continue sendo motivo de divergência entre Zidane e o técnico do PSG, Luis Enrique.

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Cisse pode se destacar pela Itália após boa fase no AC Milan

A Itália ocupa o segundo lugar no grupo e venceu quatro de suas últimas seis partidas sob o comando de Roberto Mancini. Alphadjo Cisse, do AC Milan, está em grande fase na Serie A, com oito gols nesta temporada, e disputa uma vaga entre os titulares. O lateral do Chelsea Marco Palestra e o meia Mattia Liberali, do Como, também são jovens opções promissoras para o experiente técnico, enquanto a Itália tenta deixar para trás as decepções em grandes torneios.

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Estatísticas e notícias sobre lesões

A Itália marcou em cada um de seus últimos nove confrontos com a França.

A Itália está invicta há três jogos na Liga das Nações, com oito gols marcados nessa sequência.

A França não sofreu gols em nenhuma de suas duas partidas fora de casa pela Liga das Nações nesta campanha.

A Itália já não contava com Giovanni Di Lorenzo, Giacomo Raspadori e Moise Kean antes de o defensor da Roma Gianluca Mancini ser cortado por lesão.

A França não conta com William Saliba e Ousmane Dembele.

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Prováveis escalações

Itália (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Doumbia; Vergara, P. Esposito, S. Esposito.

França (4-3-3): Maignan; Gusto, Jacquet, Upamecano, Truffert; Cherki, Tchouameni, Rabiot; Olise, Doue, Mbappe.

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