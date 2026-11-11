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Itália x França pela Liga A da Liga das Nações da UEFA: tudo o que você precisa saber

Itália x França
Itália
França
Liga das Nações A
Z. Zidane
D. Doue
A. Cisse

Prévia completa de Itália x França pela Liga A da Liga das Nações da UEFA. Falamos sobre táticas, novidades das equipes, desempenho recente e muito mais.

Prévia de Itália x França pela Liga A da Liga das Nações da UEFA

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Liga das Nações A - Rodada 5
San Siro

Itália e França se enfrentam no San Siro, em Milão, na quinta-feira, 12 de novembro, em uma partida do Grupo 1 da Liga A da Liga das Nações da UEFA que vale muito para as duas equipes. O jogo começa às 15h45 EST e às 19h45 GMT.

França viaja à Itália para enfrentar uma equipe em evolução

A França chega como líder do grupo e em boa fase. A equipe de Zinedine Zidane está invicta nas quatro partidas que disputou até agora na Liga das Nações. As duas seleções empataram por 1 a 1 no confronto anterior, em outubro, deixando o grupo em aberto antes desta penúltima rodada.

Zidane vem construindo algo concreto desde que assumiu o comando após a Copa do Mundo. O atacante do PSG Desire Doue se tornou uma de suas principais opções criativas, e o técnico da França comparou publicamente a vontade de aprender do jovem à que ele próprio tinha quando jogava. Warren Zaire-Emery também está de volta após uma lesão, embora sua posição preferida continue sendo motivo de divergência entre Zidane e o técnico do PSG, Luis Enrique.

FBL-EUR-NATIONS-FRA-TRAININGGetty Images

Cisse pode se destacar pela Itália após boa fase no AC Milan

A Itália ocupa o segundo lugar no grupo e venceu quatro de suas últimas seis partidas sob o comando de Roberto Mancini. Alphadjo Cisse, do AC Milan, está em grande fase na Serie A, com oito gols nesta temporada, e disputa uma vaga entre os titulares. O lateral do Chelsea Marco Palestra e o meia Mattia Liberali, do Como, também são jovens opções promissoras para o experiente técnico, enquanto a Itália tenta deixar para trás as decepções em grandes torneios.

Genoa CFC v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images

Estatísticas e notícias sobre lesões

  • A Itália marcou em cada um de seus últimos nove confrontos com a França.
  • A Itália está invicta há três jogos na Liga das Nações, com oito gols marcados nessa sequência.
  • A França não sofreu gols em nenhuma de suas duas partidas fora de casa pela Liga das Nações nesta campanha.
  • A Itália já não contava com Giovanni Di Lorenzo, Giacomo Raspadori e Moise Kean antes de o defensor da Roma Gianluca Mancini ser cortado por lesão.
  • A França não conta com William Saliba e Ousmane Dembele.
FBL-EUR-NATIONS-FRA-TRAININGGetty Images

Prováveis escalações

Itália (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Doumbia; Vergara, P. Esposito, S. Esposito.

França (4-3-3): Maignan; Gusto, Jacquet, Upamecano, Truffert; Cherki, Tchouameni, Rabiot; Olise, Doue, Mbappe.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Itália x França

Técnico

  • R. Mancini
TOPSHOT-FBL-EUR-C1-VILLARREAL-PSGGetty Images

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