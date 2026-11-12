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A Itália conquistou uma vitória convincente por 3 a 1 sobre a França no San Siro. Depois de sofrer um gol de Michael Olise logo no início, a equipe reagiu com disciplina tática e maior eficiência no último terço do campo. Francesco Esposito foi decisivo, liderando uma seleção italiana precisa, que explorou a dificuldade da França para lidar com as transições defensivas.

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O duelo tático no San Siro foi marcado pelo contraste entre a rigidez estrutural italiana e o talento individual francês. Roberto Mancini buscou controlar os corredores internos e explorar as laterais com seus laterais, priorizando um bloco médio compacto capaz de lançar contra-ataques rápidos. Apesar de ter ficado com apenas 35% da posse de bola, a intenção da Itália era clara: permitir que a França tivesse uma posse estéril e atacar com precisão quando a linha defensiva alta dos visitantes ficasse exposta.

Zinedine Zidane, por sua vez, procurou aproveitar a superioridade técnica da França no meio-campo. Ao adotar um 4-2-3-1 que frequentemente se transformava em 4-3-3, seu objetivo era criar superioridade numérica pelo centro para deixar Michael Olise e Bradley Barcola em condições de atacar. No entanto, embora tenha dominado a bola, com 65% de posse e 18 finalizações, a França não teve a solidez estrutural necessária para resistir ao jogo vertical da Itália, sobretudo depois de perder a vantagem inicial estabelecida por Olise aos 10 minutos.

A organização tática da Itália

A Itália entrou em campo em um disciplinado 4-3-3 que priorizava o jogo vertical em vez da manutenção da posse. A equipe de Mancini tinha um gatilho defensivo claro: assim que a dupla de volantes francesa formada por Adrien Rabiot e Lucas Da Cunha recebia a bola de costas para o gol, Sandro Tonali e Nicolo Barella avançavam de forma agressiva para reduzir os espaços. Essa pressão entre o bloco médio e o alto não tinha como objetivo recuperar a bola imediatamente, mas forçar passes apressados para os corredores centrais congestionados, onde Bastoni e Scalvini se destacavam nas disputas aéreas e interceptações.

Na saída de bola, a Itália usou a amplitude proporcionada por Michael Kayode e Riccardo Calafiori para superar a pressão francesa. A principal movimentação consistia em atrair os pontas franceses para trás, abrindo espaço para Davide Frattesi chegar de trás à área, uma estratégia que deu resultado no segundo gol. Com Esposito como referência, a Itália podia recorrer aos lançamentos longos para aliviar a pressão e aproveitar sua capacidade de segurar a bola para colocar Nicolo Cambiaghi no jogo. Sem a posse, a equipe mantinha um 4-5-1 estreito, que neutralizou a ameaça de RayanCherki entre as linhas e obrigou a França a trocar passes sem perigo entre seus defensores durante boa parte do segundo tempo.

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A organização tática da França

A França de Zidane adotou um 4-2-3-1 baseado em movimentações ofensivas assimétricas. Com Olise e Barcola abertos pelos lados, a intenção era ampliar os espaços entre os quatro defensores italianos e criar brechas para Cherki explorar entre as linhas. No início, o plano funcionou perfeitamente: o gol de Olise aos 10 minutos foi consequência direta de uma segunda bola recuperada pela França e do espaço encontrado na área italiana antes que a Itália pudesse recompor sua organização defensiva.

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A estrutura francesa, porém, apresentou uma falha tática importante: a falta de cobertura nas transições defensivas. Quando Malo Gusto e Adrien Truffert avançavam para dar amplitude, os dois zagueiros, Dayot Upamecano e Jeremy Jacquet, frequentemente ficavam isolados diante do trio de ataque italiano. Apesar de ter dado 589 passes, contra 316 da Itália, a França muitas vezes trocava a bola de um lado para o outro sem penetrar no bloco baixo italiano. Defensivamente, a equipe teve dificuldades com os gatilhos de pressão: quando a primeira linha era superada, o meio-campo frequentemente deixava de acompanhar as chegadas de trás de Frattesi, o que levou ao gol da virada italiana aos 63 minutos. A ausência de um volante de contenção de ofício como Aurelien Tchouameni foi sentida de forma acentuada, já que a Itália rompeu repetidamente pelo centro.

O duelo tático

A batalha tática decisiva foi vencida nas transições. Roberto Mancini entendeu que o domínio francês da bola era também sua maior vulnerabilidade. Ao ceder 65% da posse, a Itália atraiu os laterais franceses para posições avançadas e abriu enormes espaços às costas deles. O desequilíbrio surgiu quando os pontas italianos, especialmente Cambiaghi, ocupavam os zagueiros franceses e deixavam os corredores internos livres para Barella e Frattesi explorarem.

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O xG de 2,54 da Itália, contra 1,88 da França, mostra que, embora os franceses tenham finalizado mais vezes (18 a 11), os italianos criaram chances de qualidade muito superior. A decisão de atuar com uma linha alta custou caro a Zinedine Zidane: o primeiro gol de Esposito, aos 26 minutos, resultou diretamente de uma transição vertical rápida que encontrou a defesa francesa desorganizada. A aposta de Mancini em abrir mão da posse para privilegiar a solidez estrutural e a velocidade nos contra-ataques foi decisiva para neutralizar o talento individual superior da França.

Os ajustes durante o jogo

A partida mudou significativamente aos 62 minutos, quando Mancini colocou Federico Dimarco e Antonio Vergara em campo. A entrada de Dimarco, em particular, foi uma jogada de mestre. Ele substituiu Cambiaghi, mas atuou como um ala avançado e deu a assistência para Frattesi apenas um minuto depois de entrar. A mudança permitiu que a Itália assumisse temporariamente um 3-5-2 na defesa, com melhor cobertura diante da superioridade numérica criada pela França nas laterais.

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Zidane respondeu com uma série de substituições aos 77 minutos, colocando Andy Diouf, Eduardo Camavinga e Sael Kumbedi para dar mais energia à equipe e melhorar a recuperação da bola. As mudanças, porém, foram reativas, não preventivas. Quando a França ajustou sua formação para conter a ameaça italiana nos contra-ataques, a Itália já havia conquistado um pênalti, convertido por Esposito aos 75 minutos para fazer 3 a 1. A mudança tardia da França para um 4-4-2 mais direto, após a entrada de Eli Junior Kroupi, não conseguiu superar uma defesa italiana experiente, que ficou cada vez mais compacta com o passar do tempo.

No fim, a partida foi decidida pela leitura superior dos espaços por parte da Itália. Enquanto a França tinha a bola, a Itália controlava os espaços. A capacidade de Mancini de identificar a fragilidade da defesa francesa nas transições, somada à precisão de Esposito nas finalizações, permitiu à Itália transformar uma desvantagem em uma vitória confortável. A falta de flexibilidade tática da França, apesar de seu domínio territorial, mostrou mais uma vez que ter a posse sem conseguir penetrar é um problema diante de uma equipe italiana bem treinada.