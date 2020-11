Itália x Estônia: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Na quarta-feira (11), as seleções se enfrentam em partida amistosa; veja como acompanhara o vivo pela internet

e Estônia se enfrentam em Florença, na quarta-feira (11), às 16h45 (de Brasília), em partida amistosa às vésperas dos dois compromissos pela Liga das Nações da Uefa.. A partida terá transmissão ao vivo do EI Plus, no streaming . Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo reaL.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Itália x Estônia DATA Quarta-feira, 11 de novembro de 2020 LOCAL Estádio Artemio Franchi - Florença, ITA HORÁRIO 16h45 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A Itália vai receber a Estônia, em Florença / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo do EI Plus, no streaming. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Antes dos compromissos pela Liga das Nações da Uefa, as seleções, na Itália, fazem um amistoso. Poupando alguns jogadores para o jogo contra a , a Itália deve ter algumas mudanças em sua equipe titular, assim como a Estônia, que vai reeceontrar a Macedônia do Norte.

Provável escalação da Itália: Sirigu; D'Ambrosio, Mancini, Acerbi, Biraghi, Locatelli, Cristante, Castrovilli, Berardi, Moise Kean e El Shaarawy

Provável escalação da Estônia: Jakob Hein; Teniste, Baranov, Kuusk, Pikk, Liivak, Kreida, Miller, Sinyavskiy, Vassiljev e Sappinen

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ITÁLIA

JOGO CAMPEONATO DATA Itália 1 x 1 Liga das Nações 14 de outubro de 2020 Polônia 0 x 0 Itália Liga das Nações 11 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Itália x Polônia Liga das Nações 15 de novembro de 2020 16h45 (de Brasília) x Itália Liga das Nações 18 de novembro de 2020 16h45 (de Brasília)

ESTÔNIA

JOGO CAMPEONATO DATA Estônia 1 x 1 Armenia Liga das Nações 14 de outubro de 2020 Estônia 3 x 3 Macedônia do Norte Liga das Nações 11 de outubro de 2020

