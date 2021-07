Itália x Espanha: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Jogo será nesta terça-feira (6), pela semifinal da Euro 2020; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Alerta de jogaço em Londres! Nesta terça-feira (6), Itália e Espanha se enfrentam a partir das 16h (de Brasília), em Wembley, pela semifinal da Eurocopa 2020. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo, na TV aberta, e do SporTV, em TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.



Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Itália x Espanha DATA Terça-feira, 6 de julho de 2021 LOCAL Wembley, Londres - ING HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Felix Brych (GER)

Assistentes: Mark Borsch e Stefan Lupp (GER)

Quarto árbitro: Sergei Karasev (RUS)

VAR: Marco Fritz (GER)

ONDE VAI PASSAR?



Espanha quer a vaga na decisão da Euro 2020/ Foto: Getty Images

A partida será transmitida pela TV Globo, na TV aberta, e pelo SporTV, na TV fechada. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Qual é o número do canal do SporTV?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 37, 38 e 39

CLARO/NET TV HD: 537, 538 e 539

VIVO TV HD: 537, 538 e 539

TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 37, 38 e 39

SKY HD: 437, 438 e 439

CLARO TV: 37, 38 e 39

CLARO TV HD: 537, 538 e 539

VIVO TV: 337, 338 e 339

VIVO TV HD: 817, 818 e 819

OI TV HD: 39

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ITÁLIA

A Itália chega à semifinal da Eurocopa com campanha 100%. A Azzurra sofreu um desfalque no último jogo: Spinazzola rompeu o ligamento do tendão de Aquiles e ficará seis meses afastado dos gramados. Em seu lugar, Emerson Palmieri deve iniciar entre os titulaes.

Provável escalação da Itália: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.

ESPANHA

Já a Espanha está entre as quatro equipes finalistas após fazer apresentações com altos e baixos. A Roja não deve ter Sarabia - com problemas musculares - entre os titulares. Por outro lado, Laporte deve seguir entre os defensores. No ataque, a dúvida de Luis Henrique está entre Morata e Moreno, que ainda não corresponderam o esperado com a camisa vermelha.

😱 ¡¡El entrenamiento oficial ha sido un festín!!



⚽️ Los jugadores de la @SeFutbol han estrenado con auténticos GOLAZOS el nuevo esférico de @adidas_ES para las semis de la #EURO2020.



🪙 ¡¡Balón de plata para unos goles de oro!!#SomosEspaña pic.twitter.com/95bsDICkff — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) July 5, 2021

Provável escalação da Espanha: Simon; Azpilicueta, Laporte, Torres, Alba; Koke, Busquets, Pedri; Torres, Morata (Moreno), Olmo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ITÁLIA

JOGO CAMPEONATO DATA Bélgica 1 x 2 Itália Eurocopa 2020 2 de julho de 2021 Itália 2 x 1 Áustria Eurocopa 2020 26 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Itália x Bulgária Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 2 de setembro de 2021 15h45 (de Brasília) Suíça x Itália Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 5 de setembro de 2021 15h45 (de Brasília)

ESPANHA

JOGO CAMPEONATO DATA Suíça 1 (1) x (3) 1 Espanha Eurocopa 2020 2 de julho de 2021 Croácia 3 x 5 Espanha Eurocopa 2020 28 de junho de 2021

Próximas partidas