Itália x Espanha: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do amistoso feminino

Partida acontece nesta sexta-feira (1), pelo amistoso internacional; veja como acompanhar na TV e na internet

Itália e Espanha se enfrentam nesta sexta-feira (1), no Stadio Teofilo Patini, a partir das 12h (de Brasília), pelo amistoso internacional. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Embalada com a goleada aplicada sobre a Austrália por 7 a 0 na última semana, válido pelo amistoso internacional, a Espanha volta a campo nesta sexta buscando aumentar a série invicta para 23 jogos.

Do outro lado, a Itália, que não perde há seis jogos (cinco vitórias e um empate), entrou em campo pela última vez no triunfo sobre a Suíça por 1 a 0, em abril.

Prováveis escalações

Possível escalação da Espanha feminino: Paños; Ona Batlle, Irene Hernandez, Ivana, Leila Ouhabi; Aitana Bonmati, Patri Guijarro, Putellas; Lucia Garcia, Amaiur Sarriegi, Mariona.

Possível escalação da Itália feminino: L. Giuliani; Bartoli, S. Gama, E. Linari, L. Boattin; A. Galli, M. Giugliano, A. Caruso; V. Cernoia, C. Girelli, B. Bonansea.

Desfalques da partida

Itália:

sem desfalques confirmados.

Espanha:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Itália x Espanha DATA Sexta-feira, 1 de julho de 2022 LOCAL Stadio Teofilo Patini - Castel di Sangro, ITA HORÁRIO 12h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Itália

JOGO CAMPEONATO DATA Itália 7 x 0 Lituânia Eliminatórias 8 de abril de 2022 Suíça 0 x 1 Itália Eliminatórias 12 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO França x Itália Campeonato UEFA feminino 10 de julho de 2022 16h (de Brasília) Itália x Islândia Campeonato UEFA feminino 14 de julho de 2022 13h (de Brasília)

Espanha

JOGO CAMPEONATO DATA Escócia 0 x 2 Espanha Eliminatórias 12 de abril de 2022 Espanha 7 x 0 Austrália Amistoso 25 de junho de 2022

Próximas partidas