Itália x Brasil na Copa do Mundo feminina: horário, onde assistir e escalações

Seleção busca a classificação para a próxima fase nesta terça-feira (18)

O volta a campo nesta terça-feira (18) para encarar a , às 16h (de Brasília), pela terceira rodada do Grupo D da feminina.

Veja informações da partida!

JOGO Itália x Brasil DATA Terça-feira - 18 de junho LOCAL Stade du Hainaut - FRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: Getty Images)

O jogo será transmitido ao vivo pela TV Globo, Band e Sportv. Aqui, na Goal , você poderá acompanhar todos os lances em tempo real!

NOTÍCIAS

ITÁLIA

Na primeira rodada, o grupo italiano jogou contra a e ganhou por 2 a 0. Já no segundo jogo, goleou a por 5 a 0 e assumiu a ponta do Grupo C, com seis pontos.

Provável escalação: Giuliani; Guagni, Gama, Linari, Bartoli; Bergamaschi, Giugliano, Cernoia, Bonansea; Girelli, Sabatino.

BRASIL

Depois de uma estreia de 3 a 0 contra a Jamaica, com de Cristiane hat-trick, a seleção perdeu para a Austrália de virada por 3 a 2, e agora busca a classificação diante da Itália.

O técnico Vadão ganhou mais um problema de última hora. Andressa Alves, um dos principais nomes da equipe, sentiu uma lesão na coxa e está fora do Mundial.

Além da atacante, Formiga, suspensa, não entrará em campo. Andressinha será a sua substituta.

Atualmente, o Brasil lidera o Grupo C com três pontos, seguido por Itália e Austrália, que ficam atrás pelo saldo de gols e a Jamaica, que tem zero.

Bárbara; Letícia, Kathellen, Mônica, Tamires; Andressinha, Thaisa, Debinha, Marta (Ludmilla) e Cristiane.