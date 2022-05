Itália x Argentina: onde assistir ao vivo, horário e informações da Finalissima 2022

Jogo acontece nesta quarta-feira (1), pela final da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

Itália e Argentina se enfrentam nesta quarta-feira (1), no Wembley, a partir das 15h45 (de Brasília), pela Finalíssima 2022. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV aberta, do Star+, no streaming. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Quando é?

JOGO Itália x Argentina DATA Quarta-feira, 1 de maio de 2022 LOCAL Wembley - Londres, ING HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

Onde vai passar?

A ESPN, na TV fechada, e o Star+, no streaming, são os canais e veículos que vão transmitir a decisão desta quarta-feira, em Wembley. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

Informações da partida

Antes chamada de Troféu Artemio Franchi, a Finalíssima é retomada após quase 30 anos entre o campeão da Copa América e da Eurocopa.

Fora da Copa do Mundo, a Itália, comandada pelo técnico Roberto Mancini optou por convocar a maior parte dos jogadores que atuaram nos últimos jogos das Eliminatórias.

Do outro lado, a Argentina, sob o comando do técnico Lionel Scaloni deve optar pelo entrosamento de sua seleção como preparação para o Mundial.



Últimos resultados e próximos jogos

ITÁLIA

JOGO CAMPEONATO DATA Itália 0 x 1 Macedônia do Norte Eliminatórias 24 de março de 2022 Turquia 2 x 3 Itália Eliminatórias 29 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Itália x Alemanha Liga das Nações 4 de junho de 2022 15h45 (de Brasília) Itália x Hungria Liga das Nações 7 de junho de 2022 15h45 (de Brasília)

ARGENTINA

JOGO CAMPEONATO DATA Argentina 3 x 0 Venezuela Eliminatórias 25 de março de 2022 Equador 1 x 1 Argentina Eliminatórias 30 de março de 2022

Próximas partidas