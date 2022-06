Itália x Argentina: escalação, desfalques e mais do jogo da Finalissima 2022

Decisão da Finalíssima acontece às 15h45 (de Brasília); confira o serviço da final desta quarta-feira (1)

Itália e Argentina decidem o título da Finalíssima na tarde desta quarta-feira (1), às 15h45 (de Brasília), em Wembley.

Antes chamada de Troféu Artemio Franchi, a Finalíssima é retomada após quase 30 anos entre o campeão da Copa América e da Eurocopa.

Confira as informações da partida a seguir!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Últimas notícias e prováveis escalações

Para o confronto em Wembley, Chiellini entrará em campo pela última vez com a seleção italiana.

"Foi, sem dúvida, melhor do que eu poderia ter imaginado. Quando se é criança, sonha-se em jogar pela seleção, porque isso é o ponto alto. A ideia de ter disputado mais de 100 jogos ao longo de 18 anos, ser capitão e ganhar um troféu importante como no ano passado em Wembley foi a cereja no topo do bolo", afirmou o jogador.

"Espero que os torcedores se lembrem de mim como uma boa pessoa. Uma pessoa que personificou certos valores. Em campo, tenho os meus pontos fortes e fracos, e alguns se lembrarão de ambos. A longo prazo, fica a recordação das coisas boas, isso é normal", completou.

Para a decisão, o técnico Roberto Mancini não poderá contar com Domenico Berardi e Andrea Pinamonti, lesionados. Jorginho e Marco Verratti devem começar no meio-campo.

Já a Argentina entrará em campo com Lionel Messi, Lautaro Martinez e Di Maria no ataque, enquanto Cristian Romero deve jogar ao lado de Nicolas Otamendi no meio da defesa.

Julian Alvarez, que esteve em grande forma pelo River Plate, será opção do banco junto com Paulo Dybala, Joaquin Correa e Angel Correa.

Mais artigos abaixo

Possível escalação da Itália: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Zaniolo, Scamacca, Insigne.

Possível escalação da Argentina: E Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Acuna; De Paul, Rodriguez, Lo Celso; Messi, L Martínez, Di Maria.

Desfalques da partida

Itália:

Domenico Berardi e Andrea Pinamonti: lesionados

Argentina:

sem desfalques confirmados

Transmissão ao vivo

O jogo entre itália e Argentina será transmitido ao vivo pela ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.