Itália x Alemanha: onde assistir ao vivo, horário e informações da Nations League 2022

Jogo acontece neste sábado (4), pela primeira rodada do Grupo 3 da Liga das Nações; veja como acompanhar na TV e na internet

Itália e Alemanha se enfrentam neste sábado (4), no Estádio Renato Dall'Ara, a partir das 15h45 (de Brasília), pela primeira rodada da fase de grupos da Uefa Nations League. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

Quando é?

JOGO Itália x Alemanha DATA Sábado, 4 de junho de 2022 LOCAL Estádio Renato Dall'Ara - Bologna, ITA HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

Onde vai passar?

O SporTV, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado (4), em Bologna. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

Informações da partida

Depois da não classificação para a Copa do Mundo e a derrota para a Argentina no meio da semana por 3 a 0, a Itália volta as atenções para a estreia da Liga das Nações com o técnico Roberto Mancini pressionado com os últimos resultados.

Com uma enxurrada de jogos na quinzena seguinte - um total de quatro em 10 dias - a Itália terá que esquecer rapidamente o fiasco da Finalissima e estrear justamente contra a Alemanha.

Após os fracassos relativos de uma eliminação nas oitavas de final da Euro, e sendo derrotado na semifinal da Liga das Nações pela Espanha, os alemães se classificaram para o Mundial do Qatar em primeiro do Grupo J, com 27 pontos. Foram nove vitórias e apenas uma derrota.

"Os jogos que estão por vir não são amistosos. Acho melhor jogar uma Nations League, ou seja, jogos que valem alguma coisa. Depois disso você pode ver um pouco melhor onde estamos.", apontou Kimmich.

As duas equipes já se enfrentaram 35 vezes. São 15 vitórias para a Azzurra soma 15 vitórias, oito da Alemanha, além de 12 empates.

O Grupo 3 da Liga das Nações é composto por Alemanha, Itália, Inglaterra e Hungria.

Últimos resultados e próximos jogos

Itália

JOGO CAMPEONATO DATA Turquia 2 x 3 Itália Amistoso 29 de março de 2022 Itália 0 x 3 Argentina Finalíssima 1 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Itália x Hungria Liga das Nações 7 de junho de 2022 15h45 (de Brasília) Inglaterra x Itália Liga das Nações 11 de junho de 2022 15h45 (de Brasília)

Alemanha

JOGO CAMPEONATO DATA Alemanha 2 x 0 Israel Amistoso 26 de março de 2022 Holanda 1 x 1 Alemanha Amistoso 29 de março de 2022

Próximas partidas