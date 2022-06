Itália x Alemanha: escalação, desfalques e mais do jogo da Nations League 2022

Jogo da primeira rodada do Grupo 3 da Liga das Nações acontece às 15h45 (de Brasília); confira o serviço da partida deste sábado (4)

A bola vai rolar neste sábado (4) para Itália x Atlético-MG, pela primeira rodada da fase de grupos da Uefa Nations League, a partir das 15h45 (do horário de Brasília), no Estádio Renato Dall'Ara, em Bologna.

Atravessando um momento complicado, a Itália chega para a torneio muito pressionada após a não classificação para a Copa do Mundo e a derrota para a Argentina por 3 a 0 na Finalíssima.

Do outro lado, a Alemanha, classificada para a Copa do Mundo, estreia na Liga das Nações com seriedade e sem minimizar o torneio.

"Os jogos que estão por vir não são amistosos. Acho melhor jogar uma Nations League, ou seja, jogos que valem alguma coisa. Depois disso você pode ver um pouco melhor onde estamos.", afirmou Kimmich.

Confira as informações da partida a seguir!

Últimas notícias e prováveis escalações

Para o confronto em Bologna, o técnico Roberto Mancini pode fazer algumas mudanças na seleção italiana em relação ao time que perdeu para a Argentina no meio da semana.

Depois da despedida de Chiellini, Bastoni pode assumir a responsabilidade na zaga, enquanto Sandro Tonali é o mais cotado para assumir a vaga de Verratti, que foi liberado após se machucar.

"Tenho entusiasmo de sobra, mas haverá alguns momentos difíceis. Devemos reconhecer isso, porque levará tempo para que os novos rostos cresçam. Vai ser muito difícil porque alguns desses jovens nem jogam na Serie A (Campeonato Italiano). Também temos que lembrar que há jogadores que estiveram lá esta noite e continuarão sendo importantes no futuro", afirmou Mancini.

Já a Alemanha também pode ter algumas novidades em campo. O zagueiro Nico Schlotterbeck - que recentemente sofreu uma derrota na final da DFB Pokal em seu último jogo pelo Freiburg - e o meia do Bayern de Munique Jamal Musiala devem ser titulares, enquanto Karim Adeyemi briga por uma vaga no ataque com Timo Werner.

Possível escalação da ITÁLIA: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Biraghi; Barella, Locatelli e Tonali; Raspadori, Belotti e Scamacca.

Possível escalação da ALEMANHA: Neuer; Kehrer, Rudiger, Schlotterbeck, Raum; Kimmich, Musiala; Gnabry, Muller, Sane; Werner (Karim Adeyemi).

Desfalques da partida

Itália:

sem desfalques

Alemanha:

sem desfalques

Transmissão ao vivo

O jogo entre Itália e Alemanha será transmitido ao vivo pelo SporTV, na TV fechada. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.