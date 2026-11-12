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cm grafica ekhator juventus ufficiale 2026 16 9Getty Images / Calciomercato
Gianluca Minchiotti
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Itália sub-21, Silvio Baldini: "Ekhator é fortíssimo, a Juventus vai perceber isso. Camarda precisa tirar da cabeça todas as coisas negativas"

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Silvio Baldini, técnico da seleção italiana sub-21, fala na véspera do amistoso contra a França: suas declarações sobre Camarda, Lulli, Ekhator e Inacio.

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Na véspera da partida marcada para amanhã, às 18h30, em Laval, Baldini fala sobre alguns dos jogadores convocados para este compromisso. Confira suas declarações, conforme publicadas pelo Tuttosport.

SOBRE CAMARDA

"Ele precisa tirar da cabeça todas as coisas negativas. Precisa lembrar que é um garoto muito jovem que já joga na Série A e na seleção. Nasceu em 2008 e estará conosco também no nosso próximo ciclo de dois anos. Precisa jogar sem preocupações e se divertir nos treinos."

SOBRE LULLI

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"Vi sua evolução na Roma e o convoquei. Não o conhecia e só sabia que ele havia se destacado na Primavera. Não imaginava que despontaria tão rapidamente. Ele veio para cá conosco e logo se integrou ao grupo."

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SOBRE EKHATOR

"Ekhator é um jogador excelente e acho que a Juventus vai perceber isso. Ele quer evoluir e é mais maduro do que sua idade sugere. Consegue ler as situações em campo com muita lucidez."

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SOBRE INACIO

"Inacio é um garoto de grande talento e terá seu espaço."

Written byGianluca Minchiotti

calciomercato.com

Caporedattore di calciomercato.com dal 2010, laureato in Scienze politiche e iscritto all'Ordine dei giornalisti dal 2006. Pavese di origine e di residenza, pendolare verso Milano da oltre 20 anni. Ho imparato a leggere sfogliando i quotidiani che comprava mio padre, sportivi e non, e mi sono innamorato del calcio grazie alla Nazionale campione del Mondo nel 1982 e alla Juventus di Platini. Amo l'adrenalina della breaking news, la partita 'live' (ho iniziato a fare le dirette testuali con il Televideo Rai, fino a calciomercato.com) e i pezzi di approfondimento e opinione, in particolare sulla Juventus. 
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