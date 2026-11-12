Compartilhar Siga GOAL no Google

Silvio Baldini, técnico da seleção italiana sub-21, fala na véspera do amistoso contra a França: suas declarações sobre Camarda, Lulli, Ekhator e Inacio.

Publicidade

Na véspera da partida marcada para amanhã, às 18h30, em Laval, Baldini fala sobre alguns dos jogadores convocados para este compromisso. Confira suas declarações, conforme publicadas pelo Tuttosport.

SOBRE CAMARDA

"Ele precisa tirar da cabeça todas as coisas negativas. Precisa lembrar que é um garoto muito jovem que já joga na Série A e na seleção. Nasceu em 2008 e estará conosco também no nosso próximo ciclo de dois anos. Precisa jogar sem preocupações e se divertir nos treinos."

SOBRE LULLI

Publicidade Publicidade

"Vi sua evolução na Roma e o convoquei. Não o conhecia e só sabia que ele havia se destacado na Primavera. Não imaginava que despontaria tão rapidamente. Ele veio para cá conosco e logo se integrou ao grupo."

Tópicos relacionados

SOBRE EKHATOR

"Ekhator é um jogador excelente e acho que a Juventus vai perceber isso. Ele quer evoluir e é mais maduro do que sua idade sugere. Consegue ler as situações em campo com muita lucidez."

Publicidade

SOBRE INACIO

"Inacio é um garoto de grande talento e terá seu espaço."