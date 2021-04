Itália propõe regra que impeça clubes de entrar em torneios como a Superliga

Para se inscrever na Serie A Italiana, as equipes do país não poderão jogar competições que não sejam da UEFA da FIFA ou da própria federação

Depois da tempestade, a calma não está chegando. Pelo contrário, o momento não mudou. Após o anúncio e a desistência de clubes da Superliga Europeia, vários países, como a Itália, estão se posicionando sobre o futuro do futebol europeu.

O país, mais especificamente, a Federação Italiana de Futebol está propondo regrar para parar o ímpeto dos clubes fundadores desta nova competição. Na verdade, hoje, após a reunião extraordinária do Conselho Federal da federação, foi aprovada uma alteração no seu código de regras que impede as equipes participantes de participarem em organizações não reconhecidas pela FIFA, pela UEFA ou pela própria liga.

Foto: Getty Images

O texto da nova regra é contundente: “Para se inscrever no campeonato nacional, o clube compromete-se a não participar em competições organizadas por associações privadas não reconhecidas por FIFA, UEFA e FIGC”.

Em outras palavras, a Itália está protegendo o futuro da Serie A e a adesão de seus clubes, obrigando-os a se comprometerem a não participar da Superliga. A nova regra da FIGC acrescenta que “a participação nessas competições privadas não reconhecidas fará com que a adesão seja encerrada”. É o que diz nova versão do artigo 16 do chamado Regulamento Federal de Organização Interna da Federação Italiana.