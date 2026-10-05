Itália, os convocados para a Turquia: primeira vez para Inacio, sete ausências

A Itália volta a campo. Hoje, 5 de outubro, às 20h45, a Itália enfrenta novamente a Turquia no Dall'Ara, em Bolonha. A equipe parte do 4 a 1 do jogo de ida, um resultado importante que deu confiança ao time de Mancini: o técnico já fez suas escolhas para a partida de volta. Sete foram cortados: Pessina, Coppola, Kouadio, Ghilardi, Ricci, Mandragora e Zoma. Há, porém, uma novidade importante. Samuele Inacio foi convocado pela primeira vez depois de ter ficado fora nos três compromissos anteriores. Já Moise Kean não estará presente, obrigado a deixar a concentração por um problema físico.





OS CONVOCADOS - A Itália quer dar continuidade à vitória conquistada em Bursa e seguir de olho na classificação do grupo. À frente estão França e Bélgica, com 7 e 6 pontos, respectivamente. Mancini decidiu apostar em um grupo amplo, com várias confirmações e algumas novidades. Entre os goleiros estão Donnarumma, Carnesecchi e Vicario. Na defesa, há espaço para Kayode, Ruggeri, Calafiori, Bastoni, Scalvini, Di Lorenzo e Mancini.









O SINAL - No meio-campo, por sua vez, aparecem Romano, Cambiaghi, Tonali, Fagioli, Doumbia, Frattesi e Barella. No ataque, por fim, estão P. Esposito, Scamacca, Inacio, Maldini, S. Esposito e Vergara. Uma lista que mostra as escolhas do técnico da seleção para uma partida que a Itália quer encarar com a mesma convicção mostrada no jogo de ida. O 4 a 1 de Bursa deu um sinal importante, mas agora é necessária uma nova resposta.



