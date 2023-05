Itália x Nigéria ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Mundial sub-20

Seleções se enfrentam nesta quarta-feira (24), pela segunda rodada do Grupo D; veja como acompanhar na TV e na internet

Itália e Nigéria se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 15h (de Brasília), no Estádio Malvina Argentinas, pela 2ª rodada do Grupo D do Mundial sub-20 A partida terá transmissão ao vivo da SporTV, na TV fechada, e do Fifa+, no streaming.

Tanto Nigéria quanto Itália venceram seus jogos da primeira rodada do Mundial sub-20. A Itália bateu o Brasil por 3 a 2 na estreia, enquanto a Nigéria bateu a República Dominicana por 2 a 1.

Os italianos, por terem marcado mais gols, são os líderes do grupo, enquanto a Nigéria ocupa a segunda colocação.

Prováveis escalações

Itália: Zacchi; Zanotti, Guarino, Ghilardi e Giovane; Prati, Degli Innocenti e Casadei; Baldanzi; Montevago e Ambrosino.

Nigéria: Aniagboso; Bameyi, Fredrick, Ogwuche, Agbalaka; Nnadi, Demenenge Daga; Muhammad, Adeniran Lawal, Sunday; Lawal.

Desfalques

Itália

Sem desfalques confirmados.

Nigéria

Sem desfalques confirmados.

Quando é?