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Roberto Mancini revela um desejo ao completar 62 anos ontem.

O técnico da Itália declarou em entrevista ao Corriere dello Sport: "Eu disse que vou ganhar a Copa do Mundo assim como disse que ganharíamos a Eurocopa? Você não pode tentar conquistar algo se não acreditar plenamente nisso. Quando montamos aquela primeira seleção, ninguém acreditava em nós. Éramos a sétima ou oitava força da Europa. Diziam que Verratti e Jorginho não poderiam jogar juntos, e eles formaram um meio-campo fantástico. Ficamos quatro anos sem perder uma partida. Construímos uma equipe, jogamos bem, muito bem, e agora precisamos repetir isso".

Em seguida, Mancini voltou a falar sobre a saída da seleção em agosto de 2023 para aceitar a oferta milionária da Arábia Saudita: "Na origem de tudo, houve uma falta de comunicação entre mim e o presidente Gravina. Havia alguns meses eu vinha pensando em certas coisas, que ele pretendia me substituir diante das primeiras dificuldades. Conversávamos havia meses sobre a comissão técnica, e eu deixava para lá, fingia que não via. Enquanto isso, as semanas passavam e os problemas não eram resolvidos. Retomamos a conversa depois da Nations League na Holanda e não chegamos a nenhuma conclusão. Depois, houve um mês de silêncio".

"Foi então que comecei a conversar com os árabes, que já tinham me procurado muito antes. Um amigo havia me ligado meses antes, falando sobre algumas coisas e me apresentando uma possibilidade daquele tipo, que eu até tinha considerado. Errei ao não pedir demissão depois da Nations League, mas, sinceramente, eu não queria sair. Queria ficar, não era minha intenção ir embora, mas às vezes as coisas acontecem. Acho que cometi um erro, sobretudo ao avaliar certos aspectos que precisavam ser discutidos. Se tivéssemos feito isso, provavelmente nada teria acontecido. Eu deveria ter pegado um avião, ido a Roma e esclarecido as coisas com o presidente".

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"Quando percebi que tinha feito uma grande besteira? Na hora, mas não podia mais voltar atrás. A passagem pela Arábia se revelou uma aventura extremamente complicada. Se Luca Vialli estivesse presente, teríamos conversado e, assim, resolvido muitas coisas".

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"Depois da saída de Spalletti, pedi a Gravina para voltar? Eu não tinha gostado da forma como tudo terminou. Vários colegas meus não gostaram da escolha de Malagò? Isso é pura inveja. Essas coisas acontecem todos os dias nos clubes: demissões, pedidos de demissão, retornos. Reconheci meu erro sem procurar atenuantes nem desculpas. Tentei dar uma explicação e pedi desculpas repetidas vezes".

"Voltei ao comando da Itália este ano graças ao caso Pirlo? Da primeira vez também foi assim. Eu não era o escolhido para dirigir a seleção, era Carlo Ancelotti. Recorreram a mim quando ele escolheu outra coisa. Sou um homem de sorte? Um pouco de sorte é necessária de vez em quando".

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"Fui obrigado a convocar jovens que ainda não tinham jogado na Serie A, já que a presença de italianos caiu para 30%. Um percentual vergonhoso. Não tenho outra opção senão procurar jovens com potencial para evoluir. E preciso correr riscos ao colocá-los em partidas importantes. Há jovens com muita qualidade, mas eles precisam de tempo e experiência para mostrá-la. Para mim, o que conta é o aspecto técnico. É isso que me interessa quando escolho um jogador. Só depois tento entender em que posição ele pode render mais, mas apenas o campo pode me dar essa resposta".

"Os clubes não têm nenhum interesse na seleção, que precisa encontrar soluções por conta própria. Não adianta reclamar da situação que se criou ao longo de pelo menos 20 anos. Só temos de encontrar jogadores e dar experiência a eles, correndo o risco de perder algumas partidas. Expliquem por que os proprietários estrangeiros deveriam se interessar pela nossa seleção".

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"A última derrota na Bélgica? Ficamos chateados. No início, teríamos aceitado aquela campanha, mas, quando você chega lá, sempre espera avançar. Perdemos merecidamente para a Bélgica. Revi o 4 a 1 para entender as razões de uma derrota como aquela. Durante 45 minutos, eles não fizeram mais do que nós. Dois ou três lances mudaram a partida. Fomos um pouco displicentes em algumas situações defensivas. Acredito que os dois jogos contra a Bélgica serão mais importantes e servirão mais de aprendizado do que os dois contra a França".

"Qual é o jogador que não se realizou, aquele em cujo sucesso eu teria apostado, mas que decepcionou? Não preciso ir muito longe: acho que Zaniolo tem um potencial enorme. Quando o convoquei para a seleção, no primeiro treino ele parecia uma criança jogando com adultos; no terceiro, um adulto jogando com adultos. Hoje, pelas qualidades físicas e técnicas que tem, deveria ser uma estrela do futebol italiano. Depois do último episódio, considero encerrada sua trajetória na seleção? Não. Eu convoco quem está jogando bem na época das convocações, quem pode contribuir para a equipe. Além disso, comigo, Nico sempre se comportou corretamente, independentemente dos problemas pessoais que teve. Espero que ele faça o possível para voltar. Gosto dos jogadores fora do padrão porque são eles que fazem a diferença. Podemos trabalhar todos os princípios e todas as táticas que quisermos e conhecermos, mas há partidas decididas por quem sabe jogar. Não tem jeito. Você não pode achar que vai dominar sempre. Também precisa saber sofrer e, se tiver um jogador que oferece algo a mais, ele decide a partida com uma jogada".

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"Quem vai ganhar o título da Serie A? Acho que a Roma. Os torcedores da Lazio vão ficar contentes? Acredito que a Inter seja o melhor time. Eu confiava muito no Napoli no início, mas o time teve lesões demais. Sobre a Lazio, posso dizer o seguinte: não apostem que ela vai desmoronar".