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Roberto Mancini faz um pedido ao completar 62 anos ontem.

O técnico da Itália declarou em entrevista ao Corriere dello Sport: "Eu disse que vou ganhar a Copa do Mundo, assim como disse que ganharíamos a Eurocopa? Não dá para tentar conquistar algo sem acreditar plenamente nisso. Quando montamos aquela primeira seleção, ninguém acreditava em nós. Éramos a sétima ou oitava força da Europa. Diziam que Verratti e Jorginho não poderiam jogar juntos, e eles formaram um meio-campo fantástico. Passamos quatro anos sem perder uma partida. Construímos uma equipe, jogamos bem, muito bem, e agora precisamos repetir isso".

Depois, Mancini voltou à saída da seleção, em agosto de 2023, para aceitar a oferta milionária da Arábia Saudita: "Na origem de tudo houve uma falta de comunicação entre mim e o presidente Gravina. Havia alguns meses eu pensava que ele pretendia me substituir nas primeiras dificuldades. Conversávamos havia meses sobre a comissão técnica, e eu deixava para lá, fingia que não era nada. Enquanto isso, as semanas passavam e as questões continuavam sem solução. Retomamos a conversa depois da Nations League, na Holanda, e não chegamos a nenhuma conclusão. Depois, ficamos um mês sem conversar".

"Foi então que comecei a conversar com os árabes, que tinham me procurado muito antes. Um amigo havia me ligado meses antes, falado sobre algumas coisas e apresentado uma possibilidade desse tipo, que eu até tinha considerado. Errei ao não pedir demissão depois da Nations League, mas, sinceramente, eu não queria ir embora. Gostaria de ter ficado, não era minha intenção sair, mas às vezes as coisas acontecem. Acho que cometi um erro, sobretudo na avaliação de certos aspectos que precisavam ser discutidos. Se tivéssemos feito isso, provavelmente nada teria acontecido. Eu deveria ter pegado um avião, ido a Roma e esclarecido as coisas com o presidente".

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"Quando percebi que tinha feito uma grande besteira? Imediatamente, mas já não podia voltar atrás. A passagem pela Arábia se revelou uma aventura extremamente complicada. Se Luca Vialli estivesse presente, teríamos conversado e resolvido muitas coisas".

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"Depois da saída de Spalletti, pedi a Gravina para voltar? Eu não tinha gostado da maneira como tudo terminou. Vários colegas meus não gostaram da escolha de Malagò? Isso é pura inveja. Essas coisas acontecem todos os dias nos clubes: demissões, pedidos de demissão, retornos. Reconheci meu erro sem procurar justificativas nem desculpas. Tentei dar uma explicação e pedi desculpas várias vezes".

"Voltei ao comando da Itália este ano graças ao caso Pirlo? Na primeira vez também foi assim. Eu não era o escolhido para comandar a seleção, mas Carlo Ancelotti. Optaram por mim quando ele fez outra escolha. Sou um homem de sorte? Um pouco de sorte é necessária de vez em quando".

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"Fui obrigado a convocar jovens que ainda não tinham jogado na Serie A, já que a presença de italianos está reduzida a 30%. Um percentual constrangedor. Não tenho outra opção além de procurar jovens com potencial para evoluir. E preciso correr riscos ao colocá-los em partidas importantes. Há jovens com enorme qualidade, mas eles precisam de tempo e experiência para mostrá-la. Para mim, o que conta é o aspecto técnico. É isso que me interessa quando escolho um jogador. Depois, procuro entender em que posição ele pode render melhor, mas só o campo pode me dar essa resposta".

"Os clubes não têm nenhum interesse na seleção, que precisa encontrar soluções sozinha. Não adianta reclamar da situação que se formou ao longo de pelo menos 20 anos. Só podemos procurar jogadores e dar experiência a eles, correndo o risco de perder algumas partidas. Expliquem por que os donos estrangeiros deveriam se interessar pela nossa seleção".

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"A última derrota na Bélgica? Ficamos chateados. No começo, teríamos aceitado aquela campanha, mas, quando se chega àquela fase, a esperança é sempre de ir mais longe. Perdemos merecidamente para a Bélgica. Revi o 4 a 1 para entender as razões de uma derrota assim. Durante 45 minutos, eles não fizeram mais do que nós. Dois ou três lances mudaram a partida. Fomos um pouco displicentes em algumas situações defensivas. Acredito que os dois jogos contra a Bélgica serão mais importantes e instrutivos do que os dois contra a França".

"Quem é o jogador que não correspondeu às expectativas, aquele em cujo sucesso eu teria apostado, mas que decepcionou? Sem ir muito longe, acho que Zaniolo tem um potencial enorme. Quando o convoquei para a seleção, no primeiro treino ele parecia uma criança jogando com adultos; no terceiro, um adulto jogando com adultos. Hoje, pelas qualidades físicas e técnicas que tem, deveria ser uma estrela do futebol italiano. Depois do último episódio, considero encerrada a passagem dele pela seleção? Não. Eu convoco quem está jogando bem na época das convocações, quem pode contribuir com a equipe. Além disso, comigo Nico sempre se comportou corretamente, independentemente dos problemas pessoais que teve. Espero que ele faça o possível para voltar. Gosto dos jogadores que fogem do padrão porque são eles que fazem a diferença. Podemos trabalhar todos os princípios e as táticas que quisermos e conhecermos, mas há partidas decididas por quem sabe jogar. Não tem jeito. Não dá para achar que será possível dominar sempre. Também é preciso saber sofrer e, se você tem um jogador com algo a mais, ele resolve a partida em uma jogada".

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"Quem ganha o título da Serie A? Acho que a Roma. Os torcedores da Lazio vão ficar felizes? Acredito que a Inter seja o melhor time. Eu tinha muita confiança no Napoli no início, mas o time sofreu com lesões demais. Sobre a Lazio, posso dizer o seguinte: não apostem em uma queda do time".