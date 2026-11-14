Itália, Mancini: "Calafiori precisa ser avaliado, Dimarco como ponta é uma ideia que eu tinha há tempos. Bélgica como a França, eu já estava otimista depois da derrota no jogo de ida"

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A Itália joga pela classificação à fase final da Nations League 2026/2027 fora de casa, na Bélgica, com dois dos três resultados possíveis a seu favor. Roberto Mancini destacou em entrevista coletiva o orgulho de ter essa chance.

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Dois resultados em três possíveis, mas a vontade de conseguir apenas um: a vitória. A Itália de Roberto Mancini disputará amanhã, contra a Bélgica, a partir das 20h45, no estádio Rei Balduíno, em Bruxelas, suas chances de se classificar para a fase final da Nations League 2026/2027.

Com a vitória sobre a França, a Itália assumiu a liderança do Grupo 1 da Liga A do torneio e manteve a vantagem de um ponto sobre a Bélgica, que lhe permitiria se classificar mesmo com um empate, independentemente do resultado dos franceses.

Mas a Bélgica foi a equipe que impôs à Itália uma derrota contundente no jogo de ida. Por isso, ao falar hoje sobre a partida à Sky e em entrevista coletiva, o técnico Mancini pediu calma, apesar do orgulho por essa oportunidade.



ORGULHO - "Estar aqui e disputar a classificação neste grupo é motivo de orgulho pelo que os jogadores fizeram até hoje. Não será simples, a Bélgica é uma ótima seleção".

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A DERROTA NO JOGO DE IDA - "Eu estava bastante otimista mesmo depois da derrota no jogo de ida: na minha opinião, a equipe fez uma partida diferente no segundo tempo, mas, no geral, talvez a Bélgica tenha merecido vencer".

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BÉLGICA COMO A FRANÇA - "Faremos o nosso jogo como sempre fizemos. Acho que a Bélgica é uma equipe formada por jogadores tecnicamente bons e rápidos, não é muito diferente da França.



DÚVIDAS NA ESCALAÇÃO - "Dúvidas para o último treino? Vamos ver amanhã de manhã. Hoje os jogadores fizeram um treino de recuperação e amanhã avaliaremos suas condições. Pensávamos que Cambiaghi se recuperaria, testamos hoje de manhã, mas ele sentiu dor. Certamente faremos 2 mudanças (Cambiaghi e Frattesi), mas precisamos avaliar quem precisa descansar".



CALAFIORI E DIMARCO NA PONTA - Sim, teremos que avaliar isso amanhã. A opção de Dimarco é algo em que pensamos há algum tempo. Decidiremos amanhã; é preciso avaliar as coisas de acordo com a partida e também durante o jogo.



ATENÇÃO À BÉLGICA - "Jogo perigoso? Com certeza, porque é o último. Começamos com uma pequena vantagem, mas isso não significa que devemos nos contentar com ela. Será uma bela partida contra uma equipe que só foi eliminada pela Espanha na Copa do Mundo no último minuto"