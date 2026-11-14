Itália, Mancini: "Calafiori precisa ser avaliado, Dimarco como ponta é uma ideia que eu já tinha há tempos. Não jogamos pelo empate, isso não faz parte da nossa mentalidade. Eu já estava otimista depois da derrota no jogo de ida"

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A Itália disputa a classificação para a fase final da Nations League 2026/2027 fora de casa, na Bélgica, com dois dos três resultados possíveis a seu favor. Roberto Mancini destacou, em entrevista coletiva, o orgulho de ter essa oportunidade.

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Dois dos três resultados possíveis servem, mas a vontade é de conquistar apenas um: a vitória. A Itália de Roberto Mancini jogará amanhã contra a Bélgica, a partir das 20h45, no Estádio Rei Balduíno, em Bruxelas, por uma vaga na fase final da Nations League 2026/2027.

Com a vitória sobre a França, a Itália assumiu a liderança do Grupo 1 da Liga A do torneio e manteve a vantagem de um ponto sobre a Bélgica, o que lhe permitiria se classificar mesmo com um empate, independentemente do resultado dos franceses.

Foi a Bélgica, porém, quem impôs à Itália uma derrota contundente no jogo de ida. Por isso, ao falar sobre a partida hoje à Sky e em entrevista coletiva, o técnico Mancini pediu calma, apesar do orgulho pela oportunidade.



ORGULHO: "Estar aqui e disputar a classificação neste grupo é motivo de orgulho pelo que os jogadores fizeram até hoje. Não será simples, a Bélgica é uma ótima seleção".

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A DERROTA NO JOGO DE IDA: "Eu estava bastante otimista mesmo depois da derrota no jogo de ida: na minha opinião, a equipe fez uma partida diferente no segundo tempo, mas, no geral, talvez a Bélgica tenha merecido vencer".

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BÉLGICA COMO A FRANÇA: "Faremos o nosso jogo como sempre fizemos. Acredito que a Bélgica seja uma equipe formada por jogadores tecnicamente bons e rápidos, não é muito diferente da França.



DÚVIDAS NA ESCALAÇÃO: "Dúvidas para o último treino? Vamos ver amanhã de manhã. Hoje os jogadores fizeram um treino regenerativo e avaliaremos as condições amanhã. Pensávamos em recuperar Cambiaghi, tentamos hoje de manhã, mas ele sentiu dor. Certamente faremos duas mudanças (Cambiaghi e Frattesi), mas precisamos avaliar quem precisa descansar".



CALAFIORI E DIMARCO COMO PONTAS: Sim, teremos de avaliar isso amanhã. Usar Dimarco nessa função é uma opção em que pensamos há algum tempo. Decidiremos amanhã; as coisas precisam ser avaliadas de acordo com a partida e também durante o jogo.



ATENÇÃO À BÉLGICA: "Jogo perigoso? Com certeza, porque é o último. Começamos com uma pequena vantagem, mas isso não significa que devemos nos contentar com ela. Será uma bela partida contra uma equipe que, na Copa do Mundo, só foi eliminada pela Espanha no último minuto"