Itália x Irlanda do Norte: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (25), em busca por uma vaga na Copa do Mundo de 2022; veja como acompanhar ao vivo na internet

Itália e Irlanda do Norte se enfrentam nesta quinta-feira (25), às 16h45 (de Brasília), em Parma, pela primeira rodada das Eliminatórias Europeias. A partida terá transmissão ao vivo em streaming, no Estádio TNT Sports. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Itália x Irlanda do Norte DATA Quinta-feira, 25 de março de 2021 LOCAL Ennio Tardini - Parma, ITA HORÁRIO 16h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A seleção italiana quer uma vaga na Copa do Mundo de 2022 / Foto: Getty Images

O Estádio TNT Sports, em streaming, vai passar o jogo desta quinta-feira (25), às 16h45 (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ITÁLIA

No grupo C das Eliminatórias, a Itália tem como principal adversária a Suíça na primeira fase, mas o técnico Roberto Mancini destacou a importância da vitória e a dificuldade que a seleção terá no primeiro jogo contra a Irlanda do Norte.

"O primeiro jogo é sempre o mais difícil, pois é nossa primeira partida em cinco meses. Estamos falando de um time que não é fácil jogar contra, pois são muito fortes fisicamente e serão um dos nossos rivais mais complicados. Você não pode cometer erros na qualificação para o Mundial", disse.

Provável escalação da Itália: Donnarumma; Emerson, Bonucci, Bastoni e Florenzi; Locatelli, Verratti e Barella; Insigne, Immobile e Chiesa.

IRLANDA DO NORTE

Do outro lado, a Irlanda do Norte busca surpreender e encerrar o jejum de vitórias. Nos últimas 13 jogos, a seleção registra sete derrotas, cinco empates e apenas um triunfo - em 14 de outubro de 2019.

Com uma lesão na virilha, Jamal Lewis é a principal dúvida para o confronto.

Provável escalação da Irlanda do Norte: Peacock-Farrell; McNair, J. Evans e Cathcart; Dallas, Davis, Saville, C. Evans e Kennedy; Magennis e Lafferty

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ITÁLIA

JOGO CAMPEONATO DATA Suíça 1 x 1 Espanha Liga das Nações 14 de novembro de 2020 Espanha 6 x 0 Alemanha Liga das Nações 17 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Geórgia x Espanha Eliminatórias da Copa do Mundo 2022 28 de março de 2021 14h (de Brasília) Espanha x Kosovo Eliminatórias da Copa do Mundo 2022 31 de de março de 2021 16h45 (de Brasília)

IRLANDA DO NORTE

JOGO CAMPEONATO DATA Áustria 2 x 1 Irlanda do Norte Liga das Nações 15 de novembro de 2020 Irlanda do Norte 1 x 1 Romênia Liga das Nações 18 de novembro de 2020

Próximas partidas