Itália x Inglaterra: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Final da Euro será disputada neste domingo (11), às 16h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Vale o título da Euro! Itália e Inglaterra se enfrentam neste domingo (11), a partir das 16h (de Brasília), em Wembley, pela final da Eurocopa 2020. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo, na TV aberta, e do SporTV, na TV fechada. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Itália x Inglaterra DATA Domingo, 11 de julho de 2021 LOCAL Wembley, Londres - ING HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Bjorn Kuipers (ALE)

Assistentes: Sander van Roekel (ALE) e Erwin Zeinstra (ALE)

Quarto árbitro: Carlos Del Cerro (ESP)

VAR: Bastian Dankert (ALE)

ONDE VAI PASSAR?



Ingleses buscam o primeiro título da Euro / Foto: Getty Images

A Globo, na TV aberta, e o SporTV, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo deste domingo, em Wembley. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Qual é o número do canal do SporTV?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 37, 38 e 39

CLARO/NET TV HD: 537, 538 e 539

VIVO TV HD: 537, 538 e 539

TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 37, 38 e 39

SKY HD: 437, 438 e 439

CLARO TV: 37, 38 e 39

CLARO TV HD: 537, 538 e 539

VIVO TV: 337, 338 e 339

VIVO TV HD: 817, 818 e 819

OI TV HD: 39

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Alerta de jogão neste domingo (11). Itália e Inglaterra buscam o título da Eurocopa.

Enquanto os italianos encerraram a primeira fase em primeiro no grupo A com nove pontos, e eliminaram Áustria, Bélgica e Espanha, os ingleses, no grupo D, enceraram a fase de grupos também na liderança, mas com sete pontos (duas vitórias e um empate), e no mata-mata deixaram para trás Alemanha, Ucrânia e Dinamarca.

Para segurar o ataque da Itália, o técnico da Inglaterra, Gareth Southgate, pode escalar Kieran Trippier ou Reece James ao lado de Kyle Walker.

Do outro lado, a Itália trata com suspense a escalação de Federico Chiesa, enquanto Domenico Berardi está pronto para iniciar entre os 11.

Provável escalação da Itália: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.

Provável escalação da Inglaterra: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Rice; Saka, Mount, Sterling; Kane.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ITÁLIA

JOGO CAMPEONATO DATA Bélgica 1 x 2 Itália Eurocopa 2020 2 de julho de 2021 Itália 1 (4) x (2) 1 Espanha Eurocopa 2020 6 de julho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Itália x Bulgária Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 2 de setembro de 2021 15h45 (de Brasília) Suíça x Itália Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 5 de setembro de 2021 15h45 (de Brasília)

INGLATERRA

JOGO CAMPEONATO DATA Ucrânia 0 x 4 Inglaterra Eurocopa 2020 3 de julho de 2021 Inglaterra 2 x 1 Dinamarca Eurocopa 2020 7 de julho de 2021

Próximas partidas